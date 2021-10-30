Путин выступил на G20: президент обратился к странам с призывом

Путин выступил на G20: президент обратился к странам с призывом
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава РФ стремится стабилизировать обстановку в мировом пространстве

Сегодня, 30 октября, российский лидер Владимир Путин выступил на саммите "большой двадцатки". Глава россиян воздержался от очной поездки в Рим, где проходит мероприятие, и пообщался с коллегами посредством видеосвязи. В своей речи наш президент призвал государства заняться вопросом о взаимном признании сертификатов о прививке от COVID-19.

Российский главнокомандующий подчеркнул, что решение вопроса о признании национальных сертификатов позволит существенно облегчить жизнь жителям всех государств. Владимир Владимирович обратил внимание, что в большинстве вопросов, связанных с борьбой против распространения коронавирусной инфекции, позиция Москвы совпадает с мнением представителей стран "двадцатки".

В таких условиях государствам давно пора сообща работать на благо жителей планеты. Путин также отметил, что представителям Всемирной организации здравоохранения нужно поторопиться с принятием решений по безопасности препаратов от COVID-19. Также игрокам международной арены следует совместно разработать механизмы по усовершенствованию вакцин. Путин напомнил, что инфекция активно мутирует.

Владимир Владимирович не забыл упомянуть о высокой эффективности нашего препарата. Глава государства подчеркнул, что "Спутник V" уже продемонстрировал существенные успехи в борьбе с COVID-19 и доказал свою безопасность.

Глава России также затронул еще одну важную проблему человечества. Он напомнил, что из-за недобросовестной конкуренции многие государства до сих пор не получили возможность закупить препараты от коронавируса.

После этого Владимир Владимирович рассказал мировому сообществу об успехах нашей страны. Путин сообщил, что государство сумело нормализовать свою макроэкономическую политику, и российский бюджет в этом году будет профицитным.

Глава России не обошел своим вниманием проблемы энергетического рынка. Путин подчеркнул, что его стабильность зависит не только от действий поставщиков, но и от поведения потребителей ресурсов.

К слову, недавно шаги России по урегулированию энергокризиса в Европе восхитили британцев.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость325120
Пожаловаться Ответить
Это президент  который вытянул страну на 6-е место в мире по ВВП ППС , это 3.11 % (4.11 млр$ в год) в мировой доле , уступив  Германии с 3.44 % , НО оставив позади  Англию (2,24 %) с Францией (2,29 %) и Канаду с её (1,40 %) Статистику ведёт Международный Валютной фонд с главным офисом в Вашингтоне.
Про Украину писать не буду , не хочу расстраивать и так обиженных украинских троллей которые мстят и пишут каки и врушки в интернете :)
Гость326277
Пожаловаться Ответить
Позор Путину и его прихвостням! Заботятся обо всем мире, а россияне член грызут. Все на нем ездят, как хотят, всех боится: даже нищая Молдавия его прибила на низкие цены и отмену долга. И все это за счёт простых россиян.
Фуйло в бункире сидит и ушами шевелит
Пожаловаться Ответить
Да уж... Стабилизатор хренов. Вытянул бы Рассею за 20 лет из нищеты с ВВП $1.64 трлн хотя бы до Германии с ВВП $3.9 трлн. А то болтается Рассея между Гондурасом и Казахстаном на 64 - месте как <цензура> в проруби.
1
новости партнеров
По теме

Молдавия выторговала у России скидку на газ

Кишинев добился приемлемой для себя цены на голубое топливо

Радоваться нечему: Чубайс предрек России проблемы из-за высоких цен на газ в Европе

Для нашей страны энергетический кризис ничем хорошим не закончится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей