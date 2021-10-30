Большая ошибка: Болтон предостерег Россию от союза с Китаем

Большая ошибка: Болтон предостерег Россию от союза с Китаем
Джон Болтон. Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
РФ - больше европейская страна. чем азиатская, полагает политик

Уважительные и тесные отношения России и Китая всерьез вызывают озабоченность у США. Американцы едва сдерживают себя, чтобы не устраивать истерику. В западных СМИ то и дело появляются статьи о том, что Вашингтону нужно упорнее бороться с Пекином, но не забывать о том, что Москва дружит с последним. Так и экс-советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон не сдержался и высказался на эту тему.

Политик уверен, что Россия должна воздержаться от укрепления отношений с Китаем в экономической и политической областях. Болтон в эфире "России 1" отметил, что Москве, конечно же, выгодно продавать Пекину голубое топливо и черное золото. Однако слишком тесные контакты станут ошибкой россиян, утверждает он. 

Болтон указал на то, что российская цивилизация и экономика все же по большей части связана с Европой. Так Болтон предупредил Россию об ошибке в отношениях с Китаем. Однако чем дружба с Китаем грозит России, политик уточнять не стал. 

Ранее в США обвинили Россию и Китай в сговоре против всего мира.

Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость325628
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диверсификация не клади яйца в одну корзину, ты и сам БолтУн об этом прекрасно знаешь. Чего же дурачка из себя строишь и заставляешь нас улыбатьбся.
Гость325347
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Папулизм. По идеологии пиндосов Россия должна как незалежная идти за морковкой Европейский интеграции. Т.е. стать дойной коровой для Европы и пиндосов. Если бы хотели чтобы РФ была с их лагере, то не гнобили бы нашу страну на каждом шагу, да ещё и по надуманным и лицемерным предлогам.
Настоящий ОДЕССИТ
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У пиздостана, в последнее время, очко стало пошаливать. Пора им лечиться.
советский инженер
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Ага, "большая ошибка"! - дружба России с Китаем невыгодна для Америки.
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