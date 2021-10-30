Политическое руководство Незалежной - раковая опухоль для страны, считает политик

Россия и Белоруссия должны устроить Украине экономическую блокаду. С таким призывом к странам, чтобы спасти свою родину, обратился бывший украинский нардеп Алексей Журавко.

Политик попросил прощения за свои слова, но отметил, что Незалежную нужно лишить всех природных ископаемых. Прекратить поставки материалов нужно, по его словам, чтобы у элиты Украины не было сил взращивать русофобские и антибелорусские настроения и фашизм, а также способствовать продолжению конфликта в Донбассе.

Журавко признает, что столь радикальные меры негативно отразятся на простом народе. Однако он считает, что это наименьшее из зол и важнее убрать с высоких постов нынешнюю власть Украины, которая издевается над людьми и историей народов.

Бывший депутат Верховой рады считает, что Москве и Минску нужно перестать смотреть на Вашингтон и более жестко действовать в отношении Киева. Настоящий лидер в Незалежной, по его мнению, может появиться только после соответствующий действий России и РБ.