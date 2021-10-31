Американский адмирал оценил аппетит Путина к риску

Американский адмирал оценил аппетит Путина к риску
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com/
Военный назвал президента РФ умным тактиком

Бывший главком НАТО и адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис высказался о внешней политике российского лидера Владимира Путина и отношениях Москвы и альянса.

НАТО, считает Ставридис, поступает не слишком мудро, фокусируясь лишь на Китае и забывая о роли России и наращивании сотрудничества этих двух стран. Путин же при этом ведет себя, как умный тактик. Кроме того, политика главы РФ показывает его большой аппетит к риску, добавил военный.

Ставридис также напомнил о нескончаемом арсенале ядерного оружия у Москвы, что также говорит о том, что НАТО попросту не может игнорировать страну.

Ранее политолог Сатановский ответил на призывы ряда стран создать возможности для "предупредительного" удара по России. Эксперт напомнил о рисках, которые возникают на фоне агрессивных заявлений. Так, объединив силы, РФ и Китай могут стереть США с лица земли в случае военного конфликта. Подробности -  в нашем материале.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Гость324777
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Гость326855
Надо отправить Петрова и Боширова в "гости" к желающим нанести "предупреждающий" удар по России
Будет очаровательно, и снабдить их "старичком". Зарвались ребятки, и дай бог нашему главному, мудрости и терпения, я снимаю шляпу.
Гость326855
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Надо отправить Петрова и Боширова в "гости" к желающим нанести "предупреждающий" удар по России
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