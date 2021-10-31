Военный назвал президента РФ умным тактиком

Бывший главком НАТО и адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис высказался о внешней политике российского лидера Владимира Путина и отношениях Москвы и альянса.



НАТО, считает Ставридис, поступает не слишком мудро, фокусируясь лишь на Китае и забывая о роли России и наращивании сотрудничества этих двух стран. Путин же при этом ведет себя, как умный тактик. Кроме того, политика главы РФ показывает его большой аппетит к риску, добавил военный.

Ставридис также напомнил о нескончаемом арсенале ядерного оружия у Москвы, что также говорит о том, что НАТО попросту не может игнорировать страну.

Ранее политолог Сатановский ответил на призывы ряда стран создать возможности для "предупредительного" удара по России. Эксперт напомнил о рисках, которые возникают на фоне агрессивных заявлений. Так, объединив силы, РФ и Китай могут стереть США с лица земли в случае военного конфликта. Подробности - в нашем материале.