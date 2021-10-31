Байден проигнорировал вопросы журналистов о России

Байден проигнорировал вопросы журналистов о России
Джо Байден. Фото: Zhang Cheng/XinHua/www.globallookpress.com
Президент США сделал вид, что не слышит

Перед переговорами американского и турецкого лидеров Джо Байдена и Реджепа Эрдогана представители СМИ обратились к первому с вопросами. Репортеров интересовало мнение президента США относительно отношений Москвы и Анкары. У Байдена спросили, не слишком ли сблизились эти страны. Атаковать политика с расспросами журналисты начали, когда тот фотографировался с турецким коллегой.

В первый раз Байден просто промолчал. А когда вопрос прозвучал снова, он, так же не сказав ни слова, просто повернулся и отправился к месту, где должны были пройти переговоры с Эрдоганом.

Напомним, встреча двух президентов состоялась в Риме на полях саммита "Большой двадцатки". В ходе переговоров Байден заявил, что его беспокоит закупка Турцией у России комплексов С-400, говорится на сайте Белого дома. Ранее американцы отказали Анкаре в поставках истребителей  F-35 из-за контракта с нашей страной.

Эрдоган не раз заявлял, что турки не намерены отказываться от закупок российских С-400.

Источник: CNN ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Гость 338912
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Гость 358901
так как это сделал вид :) он и правда не слышит :))
старики вызывают только умиление :)
М
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нашальник омерики совсем плохой стал,тут помню тут не помню
видимо много падал с верхней полки
привязывать надо дедушку,ветром сдувает,здоровается с призраками,не слышит
для омерики сойдет и такой
свиноголовые вот пианиста еврея выбрали и ни чего,готовятся к земле зимой
Гость 314412
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Гость 334610
хорошего президента выбрали русские для америки, безобидный и всё забывает.
:))))
Гость 314412
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Вот прошлого выбрали им то был построптивее , но правда не убегал от сандаликов
Гость 334610
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хорошего президента выбрали русские для америки, безобидный и всё забывает.
Гость 358901
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так как это сделал вид :) он и правда не слышит :))
Фуйлопутин не шерхан, сосет Байдена банан
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Во как...
Эрдоган - всех кацапов в пердоган
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Да уж...
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