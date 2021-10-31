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Перед переговорами американского
и турецкого лидеров Джо Байдена и Реджепа Эрдогана представители СМИ обратились
к первому с вопросами. Репортеров интересовало мнение президента США
относительно отношений Москвы и Анкары. У Байдена спросили, не слишком ли
сблизились эти страны. Атаковать политика с расспросами журналисты начали,
когда тот фотографировался с турецким коллегой.
В первый раз Байден просто промолчал. А когда вопрос прозвучал снова, он, так же не сказав ни слова, просто повернулся и отправился к месту, где должны были пройти переговоры с Эрдоганом.
Напомним, встреча двух президентов состоялась в Риме на полях саммита "Большой двадцатки". В ходе переговоров Байден заявил, что его беспокоит закупка Турцией у России комплексов С-400, говорится на сайте Белого дома. Ранее американцы отказали Анкаре в поставках истребителей F-35 из-за контракта с нашей страной.
Эрдоган не раз заявлял, что турки не намерены отказываться от закупок российских С-400.
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видимо много падал с верхней полки
привязывать надо дедушку,ветром сдувает,здоровается с призраками,не слышит
для омерики сойдет и такой
свиноголовые вот пианиста еврея выбрали и ни чего,готовятся к земле зимой