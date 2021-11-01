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На минувшем саммите G20 Джо Байден несколько раз выразил разочарование действиями России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Напомним, в минувшие выходные представители стран "двадцатки" отправились в Рим, чтобы обсудить ряд важных внешнеполитических проблем, в числе которых борьба с коронавирусом, переворот в Афганистане, борьба с изменениями климата, а также энергокризис. Лично присутствовать на мероприятии отказались лишь Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин.
Сперва американский президент заявил, что разочарован отсутствием России и Китая на саммите.
"Разочарование касается того факта, что Россия... и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата", – приводит его слова RT.
Он отметил, что США удалось добиться много в этом вопросе, но надо предпринимать больше шагов – в особенности тех, которые не делает Россия, Китай и Саудовская Аравия.
Следом Байден высказался об отказе Москвы и Эр-Рияда наращивать нефтедобычу. Глава Соединенных Штатов считает, что решение было неверным, сообщает "Общественная служба новостей".
Ранее американский президент в рамках саммита G20 встретился с Реджепом Эрдоганом. Перед переговорами журналисты поинтересовались, не слишком ли Джо Байден озабочен сближением Москвы и Анкары – вопрос ему задали дважды, но оба раза отвечать он не стал.
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