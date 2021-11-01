Лидер НАУ выступил на международном конгрессе по Белоруссии.

Многие представители оппозиции летом прошлого года были вынуждены покинуть родину и продолжить борьбу с действующим режимом, проживая в странах Евросоюза. На самом деле ярые противники властей уезжают из Белоруссии не редко и, как правило, после очередных выборов. Именно для таких людей был организован международный конгресс, где глава НАУ Павел Латушко представил основные направления по борьбе с президентом Александром Лукашенко.

Всемирный конгресс белорусов прошел на минувших выходных в дистанционном формате. Принять участие в нем могли как жители Белоруссии, так и представители диаспоры. Им заранее предоставили возможность выбрать наиболее актуальные темы для дискуссии и экспертов, которые должны были представить свои взгляды на политическую ситуацию в республике. Участники совместно обсудили планы по борьбе с государственным режимом.

"Это второй раз, когда белорусы со всего мира встречаются на конгрессе, чтобы обсудить основные проблемы и наметить пути выхода из кризиса в нашей стране", – отметил Латушко.

Бывший министр культуры Белоруссии призвал земляков "синхронизировать свои действия" как внутри страны, так и за рубежом. Он заявил о необходимости лишить главу государства всех каналов финансирования. Кроме того, оппозиционер отметил, что белорусы на международном уровне должны добиться признания режима Лукашенко нелегитимным и террористическим.

Латушко также подчеркнул, что в Белоруссии продолжаются пытки мирных граждан, и потребовал привлечь виновных к ответственности. Политик призвал сограждан "положить конец аду", который, по его словам, происходит в Белоруссии. Кроме того, основатель НАУ заявил о необходимости освободить из тюрем всех политических заключенных.

Напомним, ранее Павел Латушко озвучил итоги закрытого социологического исследования, отметив, что большинство жителей Белоруссии относятся негативно к Александру Лукашенко.