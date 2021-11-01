Стала известна причина отсутствия Псаки на G20

Многие рассчитывали увидеть скандальную представительницу Белого дома на важном мероприятии

Пресс-секретарша американского лидера Джо Байдена воздержалась от поездки в Рим, где глава США поучаствовал в саммите "большой двадцатки". Сегодня, 1 ноября, выяснилось, что причина отсутствия Джен Псаки кроется в серьезном заболевании. Американка оказалась инфицирована COVID-19.

Скандальная представительница администрации президента США рассказала, что сначала COVID-19 обнаружили у ее родственников. Позже оказалось, что опасный вирус проник и в ее организм, пишет РИА "Новости".

Американка весьма обеспокоена тем, что могла заразить 78-летнего главнокомандующего, отмечает "Пятый канал". Известно, что высокопоставленная госслужащая виделась со своим начальником всего несколько дней назад.

К слову, ранее общественность заверяли, что Псаки отказалась сопровождать Байдена в поездке по личным мотивам.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Tehnik74
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Надеюсь сдохнет вместе с бидоном
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