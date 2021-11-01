"Хочу, чтобы русские поняли": глава Молдавии сделала заявление после нового контракта с "Газпромом"

"Хочу, чтобы русские поняли": глава Молдавии сделала заявление после нового контракта с "Газпромом"
Майя Санду. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
Санду напрямую обратилась к россиянам

Кишиневу наконец-то удалось договориться с Москвой по поводу продления газового контракта. На этом фоне молдавский лидер Майя Санду сделала несколько заявлений. В первую очередь, она подчеркнула, что считает Россию надежным партнером и другом Молдавии.

Высокопоставленная молдаванка также обратилась к простым россиянам. По мнению Санду, очень важно, чтобы народы двух государств по-доброму относились друг к другу и не испытывали вражды.

"Я хочу, чтобы русские, которые живут в России, поняли, что мы дружелюбный народ", – объявила глава молдавского государства в беседе с корреспондентом издания "Коммерсантъ".

Также она подчеркнула, что рассчитывает на такое же понимание со стороны молдаван, которые проживают на территории нашей страны. В целом, Санду беспокоит, что из-за громких негативных заявлений могут пострадать народы обеих держав.

Глава Республики напомнила, что во время разразившегося в стране газового кризиса было немало обвинений в сторону Кишинева и Москвы. Переговоры двух государств по поводу продления поставок голубого топлива силами российского энергетического гиганта "Газпрома" оказались достаточно сложными.

Однако странам удалось договориться. Санду добавила, что на сегодняшний день считает Россию дружественной страной и надеется, что взаимное уважение между Москвой и Кишиневом сохранится и в дальнейшем, отмечает телеканал "360".

Напомним, 29 октября стало известно о пролонгации контракта на поставку газа в Молдавию. Стоит отметить, что Кишинев особо подчеркнул, что договоренности были достигнуты на базе "молдавской формулы". Впрочем, в "Газпроме" заявили, что контракт заключен на взаимовыгодных условиях.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость325886
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все жалеем русофобов, а нас кто пожалеет с ростом цен на продукты, только ухмыляются...их то зря/платы на порядки выше наших пенсий.
Tehnik74
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Эх опять добрый дядя Володя нищих цыган пожалел, вот к бабке не ходи, придёт весна и эта санда переобуется как сейчас в воздухе.
Dotsent
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Читая это заявление, я пришел к выводу, что политики все таки коментарии на форумах читаю. Молдовской коммисии по переговорам за газ эти коментарии видимо тоже показывали и обьясняли, что газа на халяву не будет - народ не простит и не поймет этого не молдованам ни собственной власти. Позерство и громкие завявления, даже адресованные на свой внутрений электорат не остаются незамеченными ни политиками ни простыми обывателями оппонентов по переговорам. А это сильно сужает пространство для переговоров, о чем, видимо, потом приходится сильно жалеть.
Скажите ,,бум"
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Все ж смотрят на Украину и видят как не надо делать. Одна Украина хочет доказать всем, что победить можно расшибив себе башку. Интересно, чем это лечится? Кровью?
1
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