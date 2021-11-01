Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
Главным приоритетом для Москвы на фоне афганского переворота является сохранение стабильной ситуации в Центральной Азии, поскольку, в противном случае, существует опасность для России. На это, как передает РИА "Новости", указал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире "России 24".
Он отметил, что в первую очередь необходимо недопустить "перелива" террористической и наркоугрозы из Афганистана в соседние республики – крайне важно изначально подавлять это в самой стране, передает РИА ФАН.
Лавров указал, что дестабилизация ситуации в центральноазиатском регионе плохо скажется на России, поскольку практически со всеми государствами у нас действует безвизовый режим.
Ранее представители запрещенной в России террористической организации "Талибан" после произошедшего переворота приезжали на переговоры в Москву. Эксперты объяснили, для чего российские власти встречались с боевиками.
Лидер НАУ выступил на международном конгрессе по Белоруссии.
Санду напрямую обратилась к россиянам