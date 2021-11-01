Зеленский готовит военную операцию против России - политолог

Зеленский готовит военную операцию против России - политолог
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Президент Украины перед выборами может организовать провокацию в Донбассе

Украинские власти стараются убедить международное сообщество в том, что конфликт в Донбассе является войной между Россией и Незалежной. Такой подход ставит крест на миротворческих усилиях по нормализации ситуации в рамках "Нормандской четверки" и "Минских соглашений". Отказываясь от переговорных площадок, Украина фактически оставляет только вариант войны. 

Об этом заявил политолог Сергей Станкевич. Он также отметил, что США, Германия и Франция продолжают настаивать на переговорном процессе по "Нормандскому формату". По мнению эксперта, парадокс нынешней повестки Украины заключается в том, что ей придется навязать России военный конфликт, чтобы втянуть нашу страну в переговоры о "межгосударственной войне".

"Еще недавно я считал настоящую прямую войну между Украиной и Россией невозможной", – заявил Станкевич.

По его словам, вероятность войны между Незалежной и нашей страной постоянно увеличивается. Политолог подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский поручил своим стратегам разработать план "демонстративной" военной операции. При этом Киев не хочет повторения "грузинского сценария".

Эксперт отметил, что целю провокации Зеленского может быть политическая борьба, то есть введение чрезвычайной ситуации перед выборами, размещение иностранных военных баз на территории Украины и расчистка страны от "пособников врага".

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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Гость327089
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Думаю пути отхода зе уже подготовил и в случие провала а он не избежин будет ломится в числе первых.
Дед
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Гость327069
ну напади на крым чудак тогда псмотрим скем ты воевал мини гитлер сталин бы давно тебя на кол посадил не няньчился бы как Путин
Слабоват по этой части ВВП, слабоват. Давно пора ему рукавицы надеть, Ну не ежовые, так хотя бы холщевые...
Гость327084
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Гость327069
ну напади на крым чудак тогда псмотрим скем ты воевал мини гитлер сталин бы давно тебя на кол посадил не няньчился бы как Путин
М-да... Представляю развитие событий при Сталине... Клоун и Порошенко ждали бы суда за военные преступления против своей страны, а бандеровцы дружно мостили дорогу до Магадана...
Гость 2021
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Если бы этот клоун включил свои мозги , которых у него нет , он бы понял что РОССИИ, этот цирк может скоро надоесть и она его закроет .
Гость322725
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Да уж по скорее-бы напали что-ли эти це еуропейцы хохлятские, чтобы наконец закончить свое существование и своего укрорейха. Сколько <цензура> сразу уйдет и люди начнут жить мирно.
Гость327069
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ну напади на крым чудак тогда псмотрим скем ты воевал мини гитлер сталин бы давно тебя на кол посадил не няньчился бы как Путин
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