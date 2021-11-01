Почему Кабо-Верде: Поклонская ответила на вопросы о новой работе

Почему Кабо-Верде: Поклонская ответила на вопросы о новой работе
Наталья Поклонская. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Угрозы Киева не вызывают беспокойства у нового российского посла

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что была готова к длительным командировкам в другие страны, когда выбрала работу в дипломатической сфере. Поэтому назначение послом в Кабо-Верде хоть и стало для нее неожиданностью, но только укрепило настрой.

"Страну я, конечно, не выбирала. Работа дипломатов часто предполагает работу вдали от Родины. Я к этому была готова. (…) Я не навсегда покидаю свой дом, поэтому отношусь к своей командировке спокойно. Планирую много работать",

– поделилась Поклонская в интервью РИА "Новости". Она добавила, что едет в командировку хорошо подготовленной. Она не только изучила новую для себя страну и знает, что Кабо-Верде – развивающее государство, где "есть все условия для жизни", но и прошла обучение в Дипакадемии МИД РФ на кафедре международной безопасности.

На декабрь запланирована защита магистерской диссертации, которую Поклонская посвятила вопросу "российско-украинских отношений в контексте региональной безопасности в Восточной Европе". "После защиты обязательно опубликую", – пообещала экс-прокурор Крыма. Кстати, именно со своей прежней работой она связывает нападки Киева и угрозы в свой адрес со стороны различных украинских деятелей.

"Это понятная реакция тех, кого изобличаешь",

– пояснила Поклонская. По ее словам, у нее еще до появления дипломатического статуса выработался иммунитет к угрозам Киева, поэтому она не боится ехать в Кабо-Верде, несмотря на заявления Украины об экстрадиции. При этом ей жаль, что у глав МИД и силовых ведомств Незалежной нет более важных занятий, чем планировать преступления

Ранее стало известно, что президент РФ Владимр Путин утвердил кандидатуру Натальи Поклонской в качестве посла РФ в Кабо-Верде – небольшом островном государстве в Атлантическом океане к северо-западу от Африки. Приступить к своим обязанностям она планирует в середине ноября. Назначение вызвало волну негатива в Киеве. Там заявили, что никогда не оставят Поклонскую в покое. Экс-прокурор в ответ намекнула и про свою хорошую память.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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Ктопа Ридикюльцева
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Хитрые и ловкие Украинцы подговорят и подкупят местных туземцев аборигенов из Кабо-Верде, чтобы те хитроумно втёрлись в доверие к новой послихе от Путинской россии Поклонской и под видом участия в традиционном ритуальном обряде очищения от злых духов и освобождения от злонамеренных помыслов и пакостных вредительских действий, втащат послиху Поклонскую в нечеловеческую оргию со скотоложеством и многочленством, а затем под видом обряда посвящения в тайны аборигенского общества Кабо-Верде туземцы обпоят до очумения послиху Поклонскую своими коварными зельями, обкурят послиху Поклонскую
Ктопа Ридикюльцева
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а затем под видом обряда посвящения в тайны аборигенского общества Кабо-Верде туземцы обпоят до очумения послиху Поклонскую своими коварными зельями, обкурят послиху Поклонскую своими шаманскими дурманящими дымами, потом туземцы из Кабо-Верде долго будут жарить на вертеле послиху Поклонскую, долго будут варить послиху Поклонскую в чане с бананами и рязными тайными туземными травами и пряностями, после чего расчленят послиху Поклонскую на куски и с наслаждением скормят послиху Поклонскую крокодилам и диким псам, а Украинцы будут радоваться петь и плясать гопака от полного счастья.
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