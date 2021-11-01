У президента остались претензии лишь к одной стороне произошедшего

Эммануэль Макрон заявил, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон его нагло обманул с контрактом по подлодкам. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, Австралия, США и Великобритания ранее заключили новый военный союз AUKUS, направленный на защиту от угроз со стороны Китая. Из-за этого Канабере пришлось разорвать контракт на строительство подлодок с Парижем – французская сторона узнала об этом неожиданно, что спровоцировало крупный политический скандал.

Макрон, отвечая на вопрос журналиста на G20, заявил, что уверен, что Моррисон солгал ему о контракте. По его словам, из-за произошедшего отношения между Францией и Австралией оказались подорваны. При этом президент отметил, что уважительно относится к австралийскому государству и его народу. Теперь Париж ждет от Канаберы шагов по урегулированию инцидента.

При этом сам премьер Австралии заявил, что не лгал и говорил Макрону еще в июне, что подлодки французской компании Naval Group не будут удовлетворять нужды страны.

К другим сторонам договоренности по AUKUS у Макрона претензий нет. После заключения соглашения с Австралией Байден переговорил с французским президентом по телефону и даже договорился о возвращении в Париж выгнанного на фоне скандала посла. С премьером Великобритании Борисом Джонсоном у Эммануэля Макрона и вовсе произошло крайне теплое общение на G20, за что его, к слову, раскритиковали в Сети, назвав "слабаком".