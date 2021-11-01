Лондон выставил Парижу 48-часовой ультиматум из-за "необоснованных угроз"

Лондон выставил Парижу 48-часовой ультиматум из-за "необоснованных угроз"
Фото: Werner Lang/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Спор между странами может дойти до суда

Франция должна пойти на уступки Великобритании по рыболовному спору в течение 48 часов, в противном случае наступят неприятные последствия. Такой ультиматум Парижу выдвинули в Лондоне в понедельник, 1 ноября, сообщает Reuters.

Напомним, "рыболовная война" между Францией и Великобританией началась в конце октября. Британцы заявляют, что французы ведут себя неподобающим образом, постоянно нарушая принятые в рамках "Брекзита" нормы, и грозят принять санкции против Парижа. 

После Франция заявила, что Британия отказалась предоставить французским рыбакам нужное количество лицензий на работу в британских водах, и подчеркнув, что со 2 ноября может ужесточить проверки грузовиков, которые занимаются перевозками товаров между двумя странами.

Сейчас же МИД Британии потребовал от Франции отказаться от "необоснованных угроз" в свой адрес – в противном случае они подадут в суд на Париж.

"Французы повели себя несправедливо. Это не входит в условия торговой сделки. И если кто-то ведет себя несправедливо, вы имеете право принять меры против них и добиваться компенсации. И это то, что мы будем делать, если французы не отступят", – заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.

Британским рыбакам уже запретили разгрузку в Булонии, а блокировка британских траулеров и вовсе может грозить Лондону "катастрофой", считают в Париже. 

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Латушко представил белорусам план борьбы против Лукашенко

Лидер НАУ выступил на международном конгрессе по Белоруссии.

Новый контракт с "Газпромом" поставил Молдавию в затруднительное положение

Избежавшая топливного кризиса республика может пострадать от внутренних политических потрясений из-за поставок газа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей