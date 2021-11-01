В России предвидели вероятность недружественных действий США

Во время женевского саммита Владимир Путин предостерег Джо Байдена от размещения военных баз США в странах Центральной Азии на фоне событий в Афганистане. Об этом, как передает РИА "Новости" со ссылкой на "Россия 24", заявил Сергей Лавров.

Он рассказал, что уже тогда в России предвидели вероятность появления у американцев подобного желания. Российский президент в беседе четко обозначил категоричную позицию по этому вопросу.

По словам Лаврова, Вашингтон обращался с таким предложением ко многим государствам, включая страны Центральной Азии. Пакистанцы отказались, Узбекистан публично высказал позицию, сославшись на особенность конституционного строя, запрещающего размещение иностранных военных баз в стране, Киргистан высказался против устами президента.

"Но зная назойливость американцев, я не исключаю, что они будут продолжать заходить с разных сторон с одной и той же темой", – отметил глава МИД.

Не так давно, по слухам, Пентагон сделал предложение Индии, но официальный ответ пока неизвестен.