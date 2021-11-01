Истерику Запада по поводу мигрантов объяснили беспомощностью

Истерику Запада по поводу мигрантов объяснили беспомощностью
Фото: Julius Kalinskas via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Европа представляет события с выгодной для себя стороны

Заявления о том, что в проблемах Евросоюза с мигрантами повинны Россия и Белоруссия, не могут делать профессионалы, достойные занимать должность политических лидеров. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Комментируя обвинения ряда европейских стран, что Минск сознательно направляет потоки нелегалов к границе с ЕС, а Москва его поддерживает, Лавров подчеркнул, что такие "полуистеричные крики" "недостойны серьезных политиков".

"Это показывает, что они уже в ситуации, когда понимают свою беспомощность, в том числе международно-правовую, и срываются на истерику",

– высказался российский министр в эфире телеканала "Россия 24". Он пояснил, что в Белоруссию, действительно, приезжают люди, которые не планируют оставаться в республике, а хотя попасть в Евросоюз. Но требования стран Запада к президенту РБ Александру Лукашенко не выпускать желающих поехать в ЕС "расходятся с международным гуманитарным правом".

По словам Лаврова, европейские лидеры любят подавать ситуацию с той стороны, которая выгодна им, а сейчас они пытаются разделить свою ответственность за мигрантов с другими, передает телеканал "360".

Ранее в Брюсселе высказались за введение новых персональных санкций в отношении Минска. Инициатором выступают Литва и Польша, обвиняющие власти Белоруссии в миграционном кризисе. При этом ЕС отказывается финансировать строительство забора на границе Литвы и Белоруссии.

Источник: Россия 24
Николай ВИКТОРОВ
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