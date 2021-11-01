Адвокат обвиняемого по MH17 обвинила прокуратуру в утаивании важнейших данных

Адвокат обвиняемого по MH17 обвинила прокуратуру в утаивании важнейших данных
Фото: Alexander Ermochenko / Xinhua / www.globallookpress.com
Действия обвинения не внушают доверия, заявила юрист

Прокуратура Нидерландов, утверждающая о "нерелевантности" показаний свидетеля по делу о малайзийском "Боинге" после его слов о невозможности применения ЗРК "Бук", дает повод для сомнений в критериях отбора данных для приобщения к материалу. Соответствующее заявление сделала адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая в суде интересы обвиняемого по делу Олега Пулатова.

Как отмечает источник, 1 ноября в Скипхоле возобновились слушания по "Боингу" рейса МН17. Юрист утверждает, что нидерландская прокуратура решила не включать в досье отчет свидетеля, выступавшего одним из членов зенитно-ракетной бригады российских вооруженных сил, базировавшихся в Курске. Тот указал следствию причины, свидетельствующие о невозможности применения "Буков".

Сабине тен Дуссхате не понимает, чем вызвана и объяснена реакция прокуратуры на показания свидетеля. Однако государственное обвинение, на взгляд юриста, настолько невнятно и иррационально объясняет критерии релевантности, что доводы последней по оценке иных материалов в деле о пассажирском лайнере не вызывают никакого доверия.

Сторона защитны неоднократно обращалась с просьбами о предоставлении доступа к информации, которые, однако, не стали удовлетворять. Как указала адвокат Пулатова, никому не известно, какие еще важные данные могли содержаться в отчете по свидетелю из курской бригады.

"По этой причине мы обращаемся к суду с просьбой добавить документы по свидетелю в досье и позволить повторно допросить его", – приводит РИА "Новости" заявление специалиста.

Напомним, судебный процесс по малайзийскому "Боингу", потерпевшему крушение семь лет назад в Донбассе, начался в Амстердаме в 2020 году. Фигурантами проходят четыре человека, включая Пулатова. Интересы последнего представляет международная группа – двое нидерландских и один российский адвокат. 

В российском МИД заявили ранее, что Гаагский суд по "Боингу" стремится лишь к "переводе стрелок" на Россию и ополчение.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость324753
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