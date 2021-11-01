"Можем посмотреть в прицел": Путин отреагировал на заход корабля НАТО в Черное море

"Можем посмотреть в прицел": Путин отреагировал на заход корабля НАТО в Черное море
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Глава государства указал на необходимость развития морской авиации

Президент России Владимир Путин прокомментировал появление американского военного корабля в Черном море. Как отметил российский лидер, судно можно увидеть, наблюдая не только через бинокль, но и прицел средства обороны, о чем заявил 1 ноября в ходе военного совещания в Сочи.

Напомним, сегодня стало известно, что в воды Черного моря направился флагман Шестого флота военно-морских сил Соединенных Штатов Mount Whitney. В пресс-службе назвали целью захода проведение операции с членами и партнерами по Североатлантическому альянсу. На борту присутствуют представители штабов ударных сил и поддержки НАТО. 

Позднее ситуацию прокомментировал глава РФ, указавший профильным ведомствам на необходимость в дальнейшем совершенствовании систем обороны для ВКС. Такие меры, указал президент, критически важны в условиях разработки ударных средств с высокими скоростными параметрами, чем в настоящее время занимаются передовые государства.

Кроме того, добавил Путин, доведения систем обороны до совершенства требует текущая военная и политическая ситуация: полеты авиации Североатлантического альянса у российских рубежей участились, а в черноморской и балтийской акваториях появились военные суда с управляемыми ракетами.

По словам главы РФ, на американский корабль в Черном море можно посмотреть с помощью подручных средств.

"Можем посмотреть в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны", – указал президент, комментируя ситуацию.

Глава государства отметил, что Россия должна ускоренными темпами развивать морскую авиацию, учитывая наращивание иностранного флота. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость 329012
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Гость326817
Ну посмотри в прицел, посмотри. А лучше в очко своим друзьям миллиардерам посмотри, которые хранят деньги в офшорах :))
Гадя не пачь , будет с твоим очком , которое тебе люсские 20 лет назад в египте растянули тоже всё в порядке :))
Гость324753
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Гость326817
Ну посмотри в прицел, посмотри. А лучше в очко своим друзьям миллиардерам посмотри, которые хранят деньги в офшорах :))
Хохлы, а вам и смотреть нечем и неоткуда. Остается только в шаровары шептуна пускать
Гость326817
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Ну посмотри в прицел, посмотри. А лучше в очко своим друзьям миллиардерам посмотри, которые хранят деньги в офшорах :))
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