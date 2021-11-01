Президент Киргизии пересел на частный самолет после отказа Великобритании в посадке

Президент Киргизии пересел на частный самолет после отказа Великобритании в посадке
Садыр Жапаров. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
В администрации заявили, что принимающая сторона уведомила о невозможности приземления "в последний момент"

Самолет президента Кыргызстана Садыра Жапарова отказались пускать на территорию Великобританию – Ту-154, которым пользуется действующий глава государства, не соответствует техтребованиям Евросоюза и Британии, в связи с чем борт уведомили о невозможности посадки. В итоге администрация президента решила пересадить лидера на частный самолет Embraer Lineage 1000, принадлежащий дубайской компании.

Как отмечает источник, президент республики пользуется самолетом, выпущенным в 1993 году. 15 лет назад глава РФ Владимир Путин подарил Ту-154 экс-лидеру Кыргызстана Курманбеку Бакиеву. 

После уведомления Лондона о несоответствии судна техническим нормам президент прибыл в Великобританию уже на частном самолете. Известно, что на следующий день Жапаров выступит с речью на саммите по климатическим изменениям, который состоится в Глазго с участием лидеров десятков стран. 

В администрации Жапарова позднее сообщили, что принимающая сторона уведомила о невозможности приземления Ту-154 "в последний момент". По этой причине, сообщает 24.kg, чиновники начали в спешке заниматься поиском решения проблемы. В аппарате заявили, что использование частного лайнера обходится гораздо выгоднее. Выбор кыргызской делегации пал на дубайский Embraer Lineage 1000 бизнес-класса.

Ранее сообщалось, что автокортеж Жапарова попал в ДТП – в момент инцидента президент Киргизии находился в одной из машин. Колонна столкнулась с автомобилем, который выехал на встречную полосу. В результате ДТП погиб один из сотрудников национальной безопасности.

Источник: Спутник ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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