Неправильно понял: Лавров едва не увез в Россию драгоценную реликвию норвежской коллеги

Неправильно понял: Лавров едва не увез в Россию драгоценную реликвию норвежской коллеги
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Министр подумал, что ему вручили подарок

Глава российской дипломатии Сергей Лавров попал в крайне неловкую ситуацию. На днях он встретился с норвежской коллегой Анникен Витфельдт, с которой у него состоялся в Тромсе обед. Во время диалога между министрами возникло недопонимание – как пишут местные СМИ, ситуация была комичной.

Так, Витфельд показала Лаврову семейную шкатулку – оказалось, что она принадлежала ее деду, сидевшему в плену в годы Второй мировой вместе с красноармейцами. В военные годы предок министра иностранных дел выучил русский, а к концу жизни уже мог читать русские стихи. С этими словами Витфельд продемонстрировала российскому коллеге семейную реликвию, которую назвала "драгоценным воспоминанием".

Норвежский министр наклонилась через стол и передала Лаврову шкатулку, который поблагодарил ее, заявив, что столь ценный сувенир "найдет свое место в музее нашего министерства".

Как утверждает Aftenposten, позднее ситуацию удалось прояснить. Во внешнеполитическом ведомстве Норвегии сообщили на запрос журналистов, что возникло лишь "небольшое недоразумение", а шкатулку вернули в дом Витфельд.

Напомним, во время норвежского визита министр иностранных дел России провел встречу с ректором Арктического университета, который вручил ему необычный подарок. Как указали в пресс-службе внешнеполитического ведомства, главе дипломатии передали книгу с небольшой вазой – Лавров в шутку поинтересовался, для чего предназначен последний подарок: воды или виски?. Ректор уточнил, что ваза нужна для сугубо последнего.

Источник: Aftenposten ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость321983
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Гость326817
На отходняках после кокса и не такое бывает
Гадичка обижулько, ты после дозы кизячка обгадился ? день прошёл , число сменилось ни я не изменилось, гадичка опять под кизячком...
Гость326817
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На отходняках после кокса и не такое бывает
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