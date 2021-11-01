Украинцы скоро начнут бить "Слуг народа" - в Раде оценили антирейтинг Зеленского

Украинцы скоро начнут бить "Слуг народа" - в Раде оценили антирейтинг Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Sergey Starostenko / XinHua / www.globallookpress.com
Действующий лидер оказался главным разочарованием страны за последние годы

Текущие настроения среди украинских гражда таковы, что в скором времени население начнет "бить" представителей нынешней президентской фракции. Таким прогнозом поделился депутат Рады от "Оппозиционной платформы" Олег Волошин, комментируя недавний антирейтинг среди кандидатов на пост главы государства.

Так, в списке "антикандидатов" в президенты глава государства Владимир Зеленский оказался лидером, опередив экс-лидера Петра Порошенко, о чем говорят данные социального опроса, проведенного специалистами из центра Разумкова. Действующий президент Украины набрал практически 32%, Порошенко и Медведчук – 31,6 и 24,7 процента соответственно.

Так, Волошин указал, комментируя статистику, что Зеленский обогнал главу "Оппозиционной платформы" на целых семь процентов, хотя последний подвергался постоянному информационному давлению и очернению, развернутому со стороны "Слуг народа", и ни от кого не скрывал свои взгляды, дружественные к Российской Федерации. Однако масса "грязи", заявил парламентарий в социальных сетях, не помогла действующему лидеру заручиться поддержкой и симпатиями украинских граждан.

Зеленский, продолжил депутат Верховной рады, стал самым сильным разочарованием Украины меньше чем за трехлетний период.

"Говорю "Слугам", что скоро люди начнут их бить.  Они, наивные, не верят", – заявил парламентарий на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Ранее политолог Игорь Шатров заявил, что падение рейтинга действующего президента Украины вместе с его партией вызвана невыполнением обещанного. Однако, указал эксперт, подобное явление уже стало характерным для постсоветской Незалежной.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

М
Пожаловаться Ответить
Гость327201
Может теперь ВЕЗДЕ поймут - КВН-щики об*си*ра*ют*ся нетолько в полнометражных фильмах, но и в политике?
Их удел - Камеди и Пельмени - ну вот там они все отлично смотрятся !!! Чего лезть со св*иным рылом в калашный ряд?
а что у укрусии есть ктото лучше,они как отделились как ни садитесь шли к полному развалу
воровали,грабили бывш усср и нет ни кого кто бы вытащил их за волосы
пусть тонут,эти халявшики тупиковая ветвь
Гость327201
Пожаловаться Ответить
Может теперь ВЕЗДЕ поймут - КВН-щики об*си*ра*ют*ся нетолько в полнометражных фильмах, но и в политике?
Их удел - Камеди и Пельмени - ну вот там они все отлично смотрятся !!! Чего лезть со св*иным рылом в калашный ряд?
Гость325460
Пожаловаться Ответить
Потеплеет, весной получит ценный пендель.
1
новости партнеров
По теме

Латушко представил белорусам план борьбы против Лукашенко

Лидер НАУ выступил на международном конгрессе по Белоруссии.

Новый контракт с "Газпромом" поставил Молдавию в затруднительное положение

Избежавшая топливного кризиса республика может пострадать от внутренних политических потрясений из-за поставок газа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей