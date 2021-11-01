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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили похудел более чем на 20 килограммов за все 32 дня своей голодовки. Об этом сообщила депутат Рады Елизавета Ясько, с которой политик состоит в отношениях.
Парламентарий указала, что недавно навещала возлюбленного, заявив, что тот сбросил более чем 20 килограммов. Ситуацию с бывшим президентом Ясько назвала "большим позором", добавив, что с каждым днем состояние Саакашвили ухудшается.
Ясько также призвала общественность ринуться спасать заключенного политика, заявив, что тот не собирается отказываться от голодовки, передает МИР24.
Согласно приведенным данным, 1 ноября политика навестил в тюрьме Ника Гварамия, представляющий в суде его интересы. Адвокат сообщил, что власти Грузии намерены перевести Саакашвили в больницу Гори.
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