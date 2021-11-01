Политик не собирается отказываться от выбранной формы протеста

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили похудел более чем на 20 килограммов за все 32 дня своей голодовки. Об этом сообщила депутат Рады Елизавета Ясько, с которой политик состоит в отношениях.

Парламентарий указала, что недавно навещала возлюбленного, заявив, что тот сбросил более чем 20 килограммов. Ситуацию с бывшим президентом Ясько назвала "большим позором", добавив, что с каждым днем состояние Саакашвили ухудшается.

Ясько также призвала общественность ринуться спасать заключенного политика, заявив, что тот не собирается отказываться от голодовки, передает МИР24.

Согласно приведенным данным, 1 ноября политика навестил в тюрьме Ника Гварамия, представляющий в суде его интересы. Адвокат сообщил, что власти Грузии намерены перевести Саакашвили в больницу Гори.