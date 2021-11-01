Белорусские "Кибер-Партизаны" распространили в Сети данные окружения Лукашенко

Белорусские "Кибер-Партизаны" распространили в Сети данные окружения Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
В Сеть попала конфиденциальная информация

Представители оппозиционного движения "Кибер-Партизаны Беларуси", которые признаны МВД республики экстремистской организацией, заявили о завладении личными данными сотрудников Фонда социльной защиты населения страны. Хакеры в качестве доказательства прикрепили ряд фотоснимков с персональной информацией окружения действующего президента Белоруссии.

Как пишет "Лента.ру", "Кибер-Партизаны", вероятнее всего, смогли завладеть всей базой данных Фонда соцзащиты.Содержатся такие сведения как ФИО, пол, адрес, номер паспорта, место трудоустройства и даже уплаченная в качестве взносов сумма денежных средств.

Как утверждает источник, можно увидеть личные данные предпринимателя Александра Шакутина, главы пресс-службы Лукашенко Натальи Эйсмонт, представителя верхней палаты парламента Дмитрия Баскова, а также иных лиц, которых многие считают вхожими в круг президента Белоруссии.

"Кибер-Партизаны" заявили, что намерены использовать полученные данные для последующего предупреждения "каждого предприятия", которым они намерены послать некие инструкции.

"Переходите на зарплату "в конвертах", оставайтесь дома, закупайте валюту и продовольственный запас. Только мы сами можем отстоять свою свободу", – говорится в сообщении.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении попытки убийства Александра Лукашенко. В спецслужбах уточнили, что подозреваемые в государственном перевороте в Белорусии пытались также завладеть имуществом президента республики путем грабежа, заговорщики решили обсудить с исполнителями все детали в ресторане.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
Гость324824
Пожаловаться Ответить
допрыгался уссатый
1
новости партнеров
По теме

Латушко представил белорусам план борьбы против Лукашенко

Лидер НАУ выступил на международном конгрессе по Белоруссии.

Новый контракт с "Газпромом" поставил Молдавию в затруднительное положение

Избежавшая топливного кризиса республика может пострадать от внутренних политических потрясений из-за поставок газа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей