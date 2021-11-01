В Сеть попала конфиденциальная информация

Представители оппозиционного движения "Кибер-Партизаны Беларуси", которые признаны МВД республики экстремистской организацией, заявили о завладении личными данными сотрудников Фонда социльной защиты населения страны. Хакеры в качестве доказательства прикрепили ряд фотоснимков с персональной информацией окружения действующего президента Белоруссии.

Как пишет "Лента.ру", "Кибер-Партизаны", вероятнее всего, смогли завладеть всей базой данных Фонда соцзащиты.Содержатся такие сведения как ФИО, пол, адрес, номер паспорта, место трудоустройства и даже уплаченная в качестве взносов сумма денежных средств.

Как утверждает источник, можно увидеть личные данные предпринимателя Александра Шакутина, главы пресс-службы Лукашенко Натальи Эйсмонт, представителя верхней палаты парламента Дмитрия Баскова, а также иных лиц, которых многие считают вхожими в круг президента Белоруссии.

"Кибер-Партизаны" заявили, что намерены использовать полученные данные для последующего предупреждения "каждого предприятия", которым они намерены послать некие инструкции.

"Переходите на зарплату "в конвертах", оставайтесь дома, закупайте валюту и продовольственный запас. Только мы сами можем отстоять свою свободу", – говорится в сообщении.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении попытки убийства Александра Лукашенко. В спецслужбах уточнили, что подозреваемые в государственном перевороте в Белорусии пытались также завладеть имуществом президента республики путем грабежа, заговорщики решили обсудить с исполнителями все детали в ресторане.