Пользователи обратили внимание на неформальную обстановку

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился на полях экологической конференции в Глазго с Ангелой Меркель, которая в настоящее время исполняет обязанности канцлера ФРГ. Президент Незалежной назвал основные темы переговоров с коллегой.

Так, Зеленский сообщил на своей странице в социальной сети "Твиттер", что обсудил с канцлером такие темы, как текущую ситуацию в Донбассе и способы решения внутреннего конфликта, ситуацию с газом на европейском рынке, и ряд остальных тем, включая "актуальные вопросы отношений" Киева и Берлина.

Многие обратили внимание на то, в насколько неформальной обстановке проходит встреча – Зеленский беседует с Меркель явно не в кабинете, а на фоне снующих охранников в рекреационной зоне, где стоит офисный кулер с водой и книжный стеллаж с комнатными растениями. Комичная ситуация привлекла внимание пользователей, оценивших "столик для переговоров"

"Обсудили". Бабули под подъездом тоже все время обсуждают. Ну там, когда, что, почем, цены в магазинах, политические новости", "Встреча на корточках в коридоре", "Господи, Володь", "Со смартфона шла трансляция?", "Ну и кто такая теперь Меркель?", "Толку что ты там обговариваешь – результатом будет очередной бред и сказки. Прийди в себя и беги – скоро такого варианта не будет", – пишут в комментариях пользователи.

Сам украинский лидер, похоже, совершенно не смутился обстановкой, выкладывая фотографию с "переговоров" в социльные сети.

Під час зустрічі у Глазго з #AngelaMerkel обговорили поточну безпекову ситуацію на #Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин 🇺🇦 та 🇩🇪. pic.twitter.com/4aVtjW9cRx — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2021

Ранее президент Украины заявил о вкладе Незалежной в космонавтику, заявив, что страна проявила самое непосредственное участие в первом полете человека в космос.