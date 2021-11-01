"Встреча на корточках": Зеленского засмеяли после "переговоров" с Меркель в Глазго

"Встреча на корточках": Зеленского засмеяли после "переговоров" с Меркель в Глазго
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Пользователи обратили внимание на неформальную обстановку

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился на полях экологической конференции в Глазго с Ангелой Меркель, которая в настоящее время исполняет обязанности канцлера ФРГ. Президент Незалежной назвал основные темы переговоров с коллегой.

Так, Зеленский сообщил на своей странице в социальной сети "Твиттер", что обсудил с канцлером такие темы, как текущую ситуацию в Донбассе и способы решения внутреннего конфликта, ситуацию с газом на европейском рынке, и ряд остальных тем, включая "актуальные вопросы отношений" Киева и Берлина.

Многие обратили внимание на то, в насколько неформальной обстановке проходит встреча – Зеленский беседует с Меркель явно не в кабинете, а на фоне снующих охранников в рекреационной зоне, где стоит офисный кулер с водой и книжный стеллаж с комнатными растениями. Комичная ситуация привлекла внимание пользователей, оценивших "столик для переговоров"

"Обсудили". Бабули под подъездом тоже все время обсуждают. Ну там, когда, что, почем, цены в магазинах, политические новости", "Встреча на корточках в коридоре", "Господи, Володь", "Со смартфона шла трансляция?", "Ну и кто такая теперь Меркель?", "Толку что ты там обговариваешь – результатом будет очередной бред и сказки. Прийди в себя и беги – скоро такого варианта не будет", – пишут в комментариях пользователи.

Сам украинский лидер, похоже, совершенно не смутился обстановкой, выкладывая фотографию с "переговоров" в социльные сети.

Ранее президент Украины заявил о вкладе Незалежной в космонавтику, заявив, что страна проявила самое непосредственное участие в первом полете человека в космос.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость324180
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какой поганый язык
неприятно читать
гость
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раунд на складе старой мебели,ну Левински клоун!?
Владимир Зеленский встретился с Ангелой Меркель,
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Пан Зеленский обращается к фрау Меркель и говорит: "Фрау Меркель, вы обратили внимание, что, когда говорит господин Путин, то просто можно заслушаться?" А фрау Меркель отвечает: "Да, вы знаете, я обратила внимание на это. А вот вы обратили внимание, что, когда он молчит, то можно обосраться.А в последнее время ,он часто и много молчит."
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