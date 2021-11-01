Советник Зеленского пригрозил России "страшной мясорубкой"

Советник Зеленского пригрозил России "страшной мясорубкой"
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
У Москвы нет никаких шансов в случае открытого конфликта, заявили на Банковой

Российская армия не имеет шансов на победу против украинских вооруженных сил в случае возникновения масштабного конфликта. Такое заявление сделал советник главы администрации президента Украины, официальный представитель Незалежной в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович.

По словам чиновника, итогом столкновения станет "страшная мясорубка", в которой Украине придется нелегко. Однако даже в таком случае, выразил уверенность Арестович, действия России не увенчаются успехом – Москва не добьется своих политических целей за счет военных действий.

"Они получат огромные военные потери техники и личного состава", – сообщил Арестович.

Главная опасность для Украины, считает советник Зеленского, заключается не в наступлении войск, а в подрыве государственной экономики. Однако чиновник не стал уточнять информацию и объяснять свое заявление.

Тем не менее, добавил госслужащий в эфире телеканала "Украина 24", Российская Федерация попросту лишена способности одержать над Украиной победу.

Ранее председатель правления украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Европейский союз оказывает Украине медвежью услугу, подрывая ее независимость засчет поддержки "Северного потока – 2". Сам проект, добавил топ-менеджер, является свидетельством "корыстных интересов" Берлина, который не спешит соглашаться с доводами Киева, называющего строительство газовой магистрали "ошибкой". Напротив, считает Витренко, Германия должна оказать поддержку Украине и проявить понимание, так как политическое руководство Незалежной придерживается прозападного курса.

Источник: Украина 24 ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость 184746
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блин ну он еще смешней чем его старенький патрон в пятнышку :)
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