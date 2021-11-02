Россия "загнала как мальчиков" власти Украины - Турчинов

Россия "загнала как мальчиков" власти Украины - Турчинов
Александр Турчинов. Фото: Danil Shamkin / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Ответственность за энергетический кризис возложили на правительство Зеленского

К предстоящим зимним заморозкам Украина подошла с дефицитом углеводородов и нерешенным вопросом о поставках необходимых ресурсов. Сегодня официальный Киев, не имея запасов ни угля, ни газа, не может обеспечить энергетическую безопасность страны. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов возложил ответственность за проваленную работу на правительство Владимира Зеленского.

По словам политика, Россия полностью переигрывает Незалежную на международной арене. Энергетическую сферу он привел в качестве примера, отвечая на вопрос о потенциальной встрече глав двух государств, Путина и Зеленского. В эфире телеканала "Прямой" Турчинов заявил, что Кремль "загоняет как мальчиков" украинские власти. 

Экс-секретарь СНБО подчеркнул, что другие страны начали закупки газа и создание энергетических резервов еще в начале лета. В то же время команда Зеленского решила, что нужно подождать падения цен на голубое топливо, потому что 200 долларов их не устраивало. Турчинов отметил, что в итоге стоимость газа "упала" настолько, что у Украины вообще не осталось возможности оплатить экспорт.

К слову, энергетический кризис в Незалежной не дает покоя и членам Верховной Рады. Так, депутат Вадим Рабинович раскритиковал власти Молдавии и Литвы за то, что те согласились сотрудничать с Россией.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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