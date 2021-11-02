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Вокруг "Северного потока – 2" много лет ходят споры. Многие европейские политики выступают против трубы, бездоказательно и безосновательно обвиняя Москву в использовании газа как оружия. Однако в последнее время ситуация меняется и уже звучат совершенно другие слова из уст европейцев, сообщает Berliner Zeitung. Европа неожиданно поменяла отношение к "Северному потоку – 2".
Издание пишет, что ситуация с газом на европейском рынке остается шаткой, несмотря на падение цен после заявлений президента РФ Владимира Путина о необходимости заполнить хранилища Европы. В то же время все громче звучат призывы запустить "Северный поток – 2", несмотря на продолжающуюся борьбу с проектом Польши и опасения США, что Россия воспользуется им не по назначению.
Труба поможет преодолеть сложные моменты с голубым топливом в этом сезоне, уверен Альфред Стерн, гендиректор австрийской энергетической компании OMV. О необходимости ввести в строй трубу говорит не только бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, давший добро на проект, но и, например, премьер немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг. Из-за успеха "Зеленых" на парламентских выборах в бундестаг многие политики, выступающие за "СП-2", опасаются пока говорить публично в пользу проекта, пишет издание.
Однако авторы материала указывают на то, что позитивные слова уже можно найти в британских СМИ, в том числе таких влиятельных газетах, как The Guardian, хотя до недавнего времени Великобритания была яро против этой газовой магистрали.
Тем временем, премьер-министр Баварии Маркус Зедер тоже попросил поскорее разрешить начать эксплуатировать "Северный поток – 2". По его мнению, такое решение снизит цены на голубое топливо, пишет телеканал "360".
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