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Реинтеграция Донбасса сегодня реальна, но чем дальше, тем меньше будет у Киева шансов восстановить единство территорий. Об этом заявил внефракционный депутат Верховной Рады, украинский миллиардер Вадим Новинский.
Он напомнил, что с 2014 г. на Украине и в самопровозглашенных республиках выросло целое поколение детей, которые считают жителей за линией разграничения своими врагами. Если конфликт затянется еще на десятилетия, пропагандисты усугубят раскол. В итоге шансы на реинтеграцию Донбасса будут уменьшаться, а ее условия – усложняться для Киева.
"Вести переговоры на основе Минских соглашений надо сейчас, немедленно, иначе окно возможностей окажется закрытым. И уже через год наша украинская власть, критикующая Минские соглашения в том числе за то, что в них прописаны федеративные отношения с ныне неподконтрольными территориями, будут рады возвращению Донбасса на условиях конфедерации",
– высказался нардеп в интервью "Ленте.ру".
По оценке Новинского, восстановление российско-украинских отношений сейчас также возможно. Для этого нужна только политическая воля лидеров, и начать нужно с переговоров президентов.
"США и Россия могут вести переговоры о стратегической стабильности: почему бы Украине и России не начать диалог хотя бы о стабильности тактической?" – подчеркивает Вадим Новинский.
Ранее в Кремле объяснили, почему не настроены сейчас на встречу лидеров РФ и Украины, назвав президента Владимира Зеленского "сложным переговорщиком". В Москве четко назвали условия, на которых возможно возобновление двустороннего диалога, однако в Киеве "продолжают фантазировать". На это обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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