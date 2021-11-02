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Долгие годы Германия под управлением канцлера Ангелы Меркель была главным союзником США в Европе по сдерживанию России. С победой на выборах социал-демократов все может измениться, допускает американское издание The National Interest.
Главной политической силой в ФРГ сейчас вновь стала СДПГ. Это ее лидер Герхард Шредер в свое время пошел против НАТО и одобрил первый "Северный поток", а после отставки стал работать в ведущих российских энергетических компаниях, пишет NI.
Велика вероятность, что должность канцлера ФРГ теперь займет кандидат от СДПГ Олаф Шольц, который раньше был тесно общался со Шредером. Все это может привести к опасному сближению Москвы и Берлина. Впрочем, в США рассчитывают, что политика Германии в отношении РФ изменится все-таки не очень сильно.
Во-первых, СДПГ хоть и получила большинство голосов на выборах, для формирования правительства ей нужна коалиция с другими партиями, часть из которых, особенно "Зеленые", крайне недовольны строительством "Северного потока-2" и соблюдением прав человека в России.
Во-вторых, в самой СДПГ не раз настаивали, чтобы Шредер покинул посты в российских компаниях. И сейчас влияние этого 77-летнего политика на курс партии довольно слабое.
В-третьих, для Берлина характерна преемственность в политике, поэтому вряд ли новое правительство решится на радикальную смену курса после ухода Меркель. В связи с этом в США рассчитывают, что Германия и впредь будет поддерживать позицию Соединенных Штатов в отношении России, в том числе в вопросе антироссийских санкций, действий НАТО и т.п.
Ранее в Вашингтоне сообщили, что заметили тревожную тенденцию, когда Берлин предает партнеров по НАТО и принимает решения, которые играют на руку Москве.
Официально Ангела Меркель и члены ее правительства уже уволены со своих постов, но исполняют обязанности, поскольку новый кабмин еще не сформирован. Ожидается, что имя преемника фрау канцлерин объявят до Нового года.
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