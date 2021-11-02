Шансы на сближение России и Германии после ухода Меркель оценили в США

Шансы на сближение России и Германии после ухода Меркель оценили в США
Ангела Меркель. Фото: Heinrich / imago stock&people / www.globallookpress.com
Американцев тревожит возможная потеря союзника в противостоянии с РФ

Долгие годы Германия под управлением канцлера Ангелы Меркель была главным союзником США в Европе по сдерживанию России. С победой на выборах социал-демократов все может измениться, допускает американское издание The National Interest.

Главной политической силой в ФРГ сейчас вновь стала СДПГ. Это ее лидер Герхард Шредер в свое время пошел против НАТО и одобрил первый "Северный поток", а после отставки стал работать в ведущих российских энергетических компаниях, пишет NI.  

Велика вероятность, что должность канцлера ФРГ теперь займет кандидат от СДПГ Олаф Шольц, который раньше был тесно общался со Шредером. Все это может привести к опасному сближению Москвы и Берлина. Впрочем, в США рассчитывают, что политика Германии в отношении РФ изменится все-таки не очень сильно.

Во-первых, СДПГ хоть и получила большинство голосов на выборах, для формирования правительства ей нужна коалиция с другими партиями, часть из которых, особенно "Зеленые", крайне недовольны строительством "Северного потока-2" и соблюдением прав человека в России.

Во-вторых, в самой СДПГ не раз настаивали, чтобы Шредер покинул посты в российских компаниях. И сейчас влияние этого 77-летнего политика на курс партии довольно слабое.

В-третьих, для Берлина характерна преемственность в политике, поэтому вряд ли новое правительство решится на радикальную смену курса после ухода Меркель. В связи с этом в США рассчитывают, что Германия и впредь будет поддерживать позицию Соединенных Штатов в отношении России, в том числе в вопросе антироссийских санкций, действий НАТО и т.п.

Ранее в Вашингтоне сообщили, что заметили тревожную тенденцию, когда Берлин предает партнеров по НАТО и принимает решения, которые играют на руку Москве.

Официально Ангела Меркель и члены ее правительства уже уволены со своих постов, но исполняют обязанности, поскольку новый кабмин еще не сформирован. Ожидается, что имя преемника фрау канцлерин объявят до Нового года.

Фоторепортаж
Шок у Байдена и в партии Меркель: как прошли парламентские выборы в Германии
Фото: Roland Weihrauch/dpa/www.globallookpress.com Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/www.globallookpress.com
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com Фото: Julian Stratenschulte/dpa/www.globallookpress.com Ангела Меркель. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Источник: National Interest
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость326817
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Лобби Шредера конечно сильно в Джёрмани, и его склонность к руссиш швайн тоже таки весьма известна.
надо бить на упреждение немцев. санкции в конце концов никто не отменял
Гостик
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Гость326817
Мы вам пока на пол-головки только присунули, будете <цензура> - засадим по самые яички :)
гадичка обижулько, откуда у тебя головка, тебе ее обрезали же в киеве, ты когда сопельки распускаешь, пейсы за уши убирай а то зажуешь :)) троллёнок не плакай
Гостик
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Гость326817
Мы вам пока на пол-головки только присунули, будете <цензура> - засадим по самые яички :)
гадичка обижулько, откуда у тебя головка, тебе ее обрезали же в киеве, ты когда сопельки распускаешь, пейсы убирай а то зажуешь :)) троллёнок не плакай
Гость326817
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Мы вам пока на пол-головки только присунули, будете <цензура> - засадим по самые яички :)
Любитель сальца
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А мы санькции введём , и вы ражвалитища через лет 20 или 40 !
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