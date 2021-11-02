Президент Белоруссии решил применить "оружие D"

Польские СМИ тиражируют инструкцию по борьбе с "оружием D", составленную экспертом по ближневосточному региону Витольдом Репетовичем. Аналитик уверен, что президент Белоруссии Александр Лукашенко получил новый инструмент по дестабилизации Европы и теперь не собирается сдаваться.

Под "оружием D" подразумевается демографическая ситуация. По мнению эксперта, план Лукашенко заключается в увеличении населения европейских стран за счет притока нелегалов из Азии. Он фактически поддержал обвинения польских властей в организации миграционного кризиса в адрес белорусского президента.

Аналитик подчеркнул, что власти стран Ближнего Востока практически не заинтересованы судьбой своих граждан, поэтому там нужно повести решительные меры. По его словам, сегодня именно польские пограничники стоят на "последнем рубеже обороны" в "гибридной войне" против Европы.

По информации Репетовича, через белорусскую границу в Польшу и дальше в Германию проникают нелегалы, у которых нет реальных причин покидать свою родину.

"Мигрантам, которые приезжают в Белоруссию, не нужно покидать свою страну, потому что подавляющему большинству из них не угрожают война, преследования или голод", – отметил эксперт.

Кроме того, он призвал Варшаву подготовить и направить в ближневосточные страны видеоролик с предупреждениями для потенциальных мигрантов. Аналитик возложил вину за гибель переселенцев не только на Лукашенко, но и на всех организаторов нелегальных потоков людей.

Напомним, ранее жители пограничных сел Белоруссии обратились в милицию с жалобами на действия мигрантов. В МВД РБ заверили граждан, что действия выходцев из Азии находятся под контролем властей.