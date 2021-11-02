В России озвучили причины вброса американцев про танки на границе с Украиной

В России озвучили причины вброса американцев про танки на границе с Украиной
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На фейковую публикацию Politico отреагировали в Кремле

В основе публикации издания Politico лежит не географическая ошибка, а конкретный политический заказ американских властей. По мнению политолога Антона Бредихина, США нагнетают ситуацию вокруг Украины. Эксперт назвал сразу несколько причин, из-за которых международные аналитики опубликовали фейковую новость.

Напомним, ранее Politico решило скормить своим читателям сенсацию о появлении российской военной техники на границе с Незалежной. Авторы статьи даже обнародовали спутниковые снимки предполагаемых танков в городе Ельня, который находится в Смоленской области. И все бы ничего, но этот регион отделен от украинской границы целой Брянской областью.

Бредихин полагает, что из обострения конфликта в Донбассе Вашингтон решил на международной арене поддержать Киев и очернить Москву. Кроме того, по версии эксперта, фейковая публикация может быть написана с целю оправдать планы Белого дома по созданию военных баз на территории Незалежной.

Он также не исключил, что американская "сенсация" была рассчитана конкретно на европейских союзников. В данном случае стоит обратить внимание не на Украину, а на Белоруссию. Аналитики как бы намекают на сближение двух стран и на якобы растущую угрозу, исходящую от Союзного государства.

Статья Politico не осталась без внимания и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее некачественным вбросом. По словам чиновника, данную публикацию даже не стоит комментировать.

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
Гость326817
Пожаловаться Ответить
Гость326208
Основа информационной политики США, проще говоря ПРОГАГАНДЫ, не меняется на протяжении столетий - 5% истиной правды подмешано к 95% откровенной лжи. Причем чем ужаснее ложь, тем проще в неё начинают верить.
Это скорее характерно для вашей парашкинской информационной политики, с той лишь разницей что у вас она очень низкого качества. Крайне низкого.
Гость326208
Пожаловаться Ответить
Основа информационной политики США, проще говоря ПРОГАГАНДЫ, не меняется на протяжении столетий - 5% истиной правды подмешано к 95% откровенной лжи. Причем чем ужаснее ложь, тем проще в неё начинают верить.
Гость324501
Пожаловаться Ответить
Американцы делают вброс , у бандер вырабатывается шароварный метан, украинские дома отапливаются. Это всё чем могут помочь американцы своим друзьям.
1
новости партнеров

Шансы на сближение России и Германии после ухода Меркель оценили в США

Американцев тревожит возможная потеря союзника в противостоянии с РФ

Новый контракт с "Газпромом" поставил Молдавию в затруднительное положение

Избежавшая топливного кризиса республика может пострадать от внутренних политических потрясений из-за поставок газа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей