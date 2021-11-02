На фейковую публикацию Politico отреагировали в Кремле

В основе публикации издания Politico лежит не географическая ошибка, а конкретный политический заказ американских властей. По мнению политолога Антона Бредихина, США нагнетают ситуацию вокруг Украины. Эксперт назвал сразу несколько причин, из-за которых международные аналитики опубликовали фейковую новость.

Напомним, ранее Politico решило скормить своим читателям сенсацию о появлении российской военной техники на границе с Незалежной. Авторы статьи даже обнародовали спутниковые снимки предполагаемых танков в городе Ельня, который находится в Смоленской области. И все бы ничего, но этот регион отделен от украинской границы целой Брянской областью.

Бредихин полагает, что из обострения конфликта в Донбассе Вашингтон решил на международной арене поддержать Киев и очернить Москву. Кроме того, по версии эксперта, фейковая публикация может быть написана с целю оправдать планы Белого дома по созданию военных баз на территории Незалежной.

Он также не исключил, что американская "сенсация" была рассчитана конкретно на европейских союзников. В данном случае стоит обратить внимание не на Украину, а на Белоруссию. Аналитики как бы намекают на сближение двух стран и на якобы растущую угрозу, исходящую от Союзного государства.

Статья Politico не осталась без внимания и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее некачественным вбросом. По словам чиновника, данную публикацию даже не стоит комментировать.