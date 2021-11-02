Лидер НАУ провел параллели в экономической политике Белоруссии и нацисткой Германии

Власти Белоруссии изменили законодательство страны в банковской сфере. По мнению бывшего министра культуры РБ Павла Латушко, сегодня режим Александра Лукашенко копирует экономическую модель, которую в 1934 году приняла на вооружение нацистская Германия.

Оппозиционер, в частности, напомнил, что во времена Третьего рейха немецкие банки ограничили выплату дивидендов по вкладам. По мнению политика, аналогичная ситуация складывается и в белорусской экономике. Ранее он обвинил главу государства в стремлении ограбить граждан и призвал их забрать свои депозиты.

"Режим Лукашенко использует экономическую модель нацистской Германии", – заявил Латушко.

Основатель НАУ фактически обвинил президента Белоруссии в строительстве Третьего рейха. По его словам, в экономической политике Лукашенко и Гитлера есть четкие параллели.

Латушко подчеркнул, что банковские вклады белорусов после извинения законодательства можно направлять на финансирование "убыточного" госсектора, который находится под санкционным давлением. По мнению оппозиционера, граждане вряд ли смогут рассчитывать на возвращение своих вкладов после того, как их заменят на банковские облигации.

Напомним, польский эксперт обвинил президента Белоруссии в желании дестабилизировать ситуацию в Европе. Аналитик отметил, что Лукашенко хочет повилять на демографическую ситуацию на континенте, увеличивая поток мигрантов.