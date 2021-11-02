Эрдоган сделал Зеленскому необычный подарок

Эрдоган сделал Зеленскому необычный подарок
Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеАрестованному Медведчуку изменили меру пресечения
Президент Украины вряд ли когда-нибудь примерит презент турецкого коллеги

Главе Украины, как и любому президенту в мире, регулярно делают презенты другие политики. Украинские журналисты выяснили, что мировые лидеры дарят Владимиру Зеленскому. 

Как сообщает издание "Вести.ua", за половину своего срока в качестве лидера Незалежной экс-актер получил почти 300 подарков. Все они отправлены в экспозицию Фонда президентов Украины, выставка которого постоянно обновляется.

Известно, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп вручил Зеленскому портсигар. Его эстонская коллега Керсти Кальюлайд – велосипед. От посла Пакистана президент Украины получил молитвенный коврик, от Таиланда – белую ладью в виде дракона, от Филиппин – статуэтку в виде автобуса, передает "Общественная служба новостей"

Наибольшее число подарков, пожалуй, сделал лидер Турции, Реджеп Эрдоган. От него в коллекции есть тарелка, ваза, фото их двоих в рамке и галстук. Обычно главы государств дарят что-то, произведенное в их стране. Однако галстук – довольно необычный выбор. По словам директора фонда Владимира Удовика, вряд ли когда-нибудь Зеленский наденет турецкий галстук. Ведь одежда президента – это престиж страны, и в данном случае выбрать на публичную встречу такой аксессуар невозможно. 

Источник: "Вести.ua" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

крым наш
Пожаловаться Ответить
Так галстук жевать надо!Или я чего-то не понимаю?
Гость из Амстердама
Пожаловаться Ответить
А кто догадается что он в подарок получил от нашей страны ?
1
новости партнеров
По теме

Шансы на сближение России и Германии после ухода Меркель оценили в США

Американцев тревожит возможная потеря союзника в противостоянии с РФ

Польский эксперт раскрыл план Лукашенко по дестабилизации Европы

Президент Белоруссии решил применить "оружие D"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей