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Антироссийская истерия бурным цветом цветет на территории украинского государства. Сегодня, 2 ноября, стало известно, что главнокомандующий незалежных Владимир Зеленский снова ударил санкционной дубиной по нашей стране.
Подписанный украинским президентом указ выложен на официальном сайте его офиса. В документе говорится о введении ограничений против 140 физлиц и 50 российских компаний.
На этот раз киевский режим решил "покарать" тех, кто участвовал в организации голосования на выборах в Госдуму в Крымской республике и Донбассе.
Напомним, буквально на днях советник Зеленского Алексей Арестович пригрозил нашей стране "страшной мясорубкой". В Киеве убеждены, что у Москвы нет никаких шансов в случае открытого конфликта.
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