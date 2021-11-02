Указ о рестрикциях подписал местный президент

Антироссийская истерия бурным цветом цветет на территории украинского государства. Сегодня, 2 ноября, стало известно, что главнокомандующий незалежных Владимир Зеленский снова ударил санкционной дубиной по нашей стране.



Подписанный украинским президентом указ выложен на официальном сайте его офиса. В документе говорится о введении ограничений против 140 физлиц и 50 российских компаний.

На этот раз киевский режим решил "покарать" тех, кто участвовал в организации голосования на выборах в Госдуму в Крымской республике и Донбассе.

Напомним, буквально на днях советник Зеленского Алексей Арестович пригрозил нашей стране "страшной мясорубкой". В Киеве убеждены, что у Москвы нет никаких шансов в случае открытого конфликта.