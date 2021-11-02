Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
818 новости
Сегодня, 2 ноября, в Киеве прошло заседание суда по делу о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Главе политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку избрали новую меру пресечения.
Суд постановил, что политик должен появляться у следователя по первому требованию и оставаться в столице Незалежной. Также Медведчук отдал правоохранителям загранпаспорт.
Меру пресечения изменили по ходатайству прокурора, так как домашний арест, под которым Медведчук находился с весны, не может длиться больше полугода. Политик все обвинения в свой адрес отвергает.
Американцев тревожит возможная потеря союзника в противостоянии с РФ
Президент Белоруссии решил применить "оружие D"