Скандальное назначение Яроша на Украине объяснил Пушков

Скандальное назначение Яроша на Украине объяснил Пушков
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеСудьбу скифского золота прояснил дипломат
Зеленский пошел на уступки националистам в страхе за свою жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский испугался угроз националистов. Этим объясняется решение властей назначить бывшего лидера радикальной украинской организации "Правый сектор*" (запрещена в РФ) Дмитрия Яроша советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

О своем назначении на высокий пост во вторник, 2 ноября, сообщил сам Ярош, опубликовав в "Фейсбуке" удостоверение советника главы ВСУ, поблагодарив "за доверие" и выставив фото, где он стоит в обнимку с нынешним главкомом.

Понятно, что такие назначения не делаются без ведома президента страны. Но у Зеленского с Ярошем отношения вначале были крайне напряженные. Поскольку на заре политической карьеры бывший комик обещал остановить войну в Донбассе, главарь националистов грозил президента за это повесить.

Но не прошло и полутора лет, как и Зеленский открестился от мирных намерений, и Ярош стал сотрудничать с властями.

"Видимо, Зеленский все понял и, не желая висеть на дереве, дал добро на назначение Яроша советником главкома ВСУ. Теперь Ярош сможет посоветовать своим соратникам, а заодно и главкому пощадить Зеленского",

– прокомментировал назначение российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее Дмитрий Ярош пригрозил смертью украинцам, которые призывают помириться с Россией и прекратить вооруженное противостояние с Донбассом. При этом власти Украины выстраивают сейчас свою политику так, чтобы спровоцировать Россию на военный конфликт.

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: Телеграм-канал
Николай ВИКТОРОВ
Гость324429
Пожаловаться Ответить
Сопротивляться интеграции народных республик Донбасса элиты будут остервенело. Надежда, как и раньше, только на режим президентского "ручного управления".
1
новости партнеров

Шансы на сближение России и Германии после ухода Меркель оценили в США

Американцев тревожит возможная потеря союзника в противостоянии с РФ

Польский эксперт раскрыл план Лукашенко по дестабилизации Европы

Президент Белоруссии решил применить "оружие D"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей