Зеленский пошел на уступки националистам в страхе за свою жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский испугался угроз националистов. Этим объясняется решение властей назначить бывшего лидера радикальной украинской организации "Правый сектор*" (запрещена в РФ) Дмитрия Яроша советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

О своем назначении на высокий пост во вторник, 2 ноября, сообщил сам Ярош, опубликовав в "Фейсбуке" удостоверение советника главы ВСУ, поблагодарив "за доверие" и выставив фото, где он стоит в обнимку с нынешним главкомом.

Понятно, что такие назначения не делаются без ведома президента страны. Но у Зеленского с Ярошем отношения вначале были крайне напряженные. Поскольку на заре политической карьеры бывший комик обещал остановить войну в Донбассе, главарь националистов грозил президента за это повесить.

Но не прошло и полутора лет, как и Зеленский открестился от мирных намерений, и Ярош стал сотрудничать с властями.

"Видимо, Зеленский все понял и, не желая висеть на дереве, дал добро на назначение Яроша советником главкома ВСУ. Теперь Ярош сможет посоветовать своим соратникам, а заодно и главкому пощадить Зеленского",

– прокомментировал назначение российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее Дмитрий Ярош пригрозил смертью украинцам, которые призывают помириться с Россией и прекратить вооруженное противостояние с Донбассом. При этом власти Украины выстраивают сейчас свою политику так, чтобы спровоцировать Россию на военный конфликт.