Глава британского правительства Борис Джонсон попал на камеры с закрытыми глазами во время международной конференции по климатическим изменениям, которая проходит в эти дни в Глазго. Медиа также обратили внимание, что министр пренебрег средствами индивидуальной защиты – на нем не было медицинской маски.

На фотографии рядом с Джонсоном можно увидеть натуралиста, телеведущего сэра Дэвида Аттенборо. 95-летний мужчина, в отличие от своего коллеги, не уснул, и смог прослушать до конца речь всех присутствовавших спикеров.

Как пишет Mirror, ссылаясь на источники, позднее новость о задремавшем министре прокомментировали в британском правительстве – чиновники заявили, что информация о задремавшем министре является "чепухой". На деле же, указали в Лондоне, министр вовсе не спал, а лишь попал на камеру, моргнув в неудачный момент.

Журналисты заявили, что Джонсона можно понять: он лично поприветствовал сотни мировых лидеров, которые присутствовали на саммите, участвовал в его открытии и прослушал множество речей спикеров, среди которых были монархи, министры и президенты. Пользователи же заявили, что глава кабмина уже не молод, и вообще у него шестеро детей, потому он и воспользовался "моментом для восполнения энергии", отмечает "Общественная служба новостей".

PHOTO: Boris Johnson appears to be falling asleep too at COP26 Climate Summit. pic.twitter.com/hNVnCSW05P