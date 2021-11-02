Украина развернула обратно следовавший из Будапешта в Москву пассажирский лайнер

Украина развернула обратно следовавший из Будапешта в Москву пассажирский лайнер
Фото: Massimo Insabato / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Борисполь отказался давать комментарий

Борт венгерской компании WizzAir, который следовал 2 ноября из Будапешта в Москву, приземлился в аэропорту Киева. Такая информация появилась на авиасервисах, а также в онлайн-табло Внуково.

Известно, что пассажирский лайнер А321 вылетел из Будапешта в 06:15 по московскому времени с ожидаемым временем посадки в конечном пункте следования в 10:25. Однако позднее стало известно, что самолет сел в Киеве.

В настоящее время нет никакой информации о том, по каким причинам самолет так и не долетел до российской столицы. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на источники, справочная авиакомпания назвала все детали о рейсе "конфиденциальной информацией".

Известно, что в утреннее время в аэропортах российской столицы задержали и отменили десятки рейсов. Представители Внуково указали, что взлет судов осуществляется в соответствии с расписанием, а посадку аэропорт принимает, руководствуясь решением экипажей. В справочной службе киевского аэропорта Борисполь отказались давать комментарий по этой теме, заявив, что журналистам лучше всего уточнить информацию у венгерского лоукостера.

Как пишут "Вести", украинская сторона приняла экипаж из-за сильного тумана в российской столице, однако после улучшения метеорологических условий борт направили назад, в Венгрию. Спустя несколько часов лайнер А321 вернулся в Будапешт.

Напомним, запрет на полеты между Российской Федерацией и Украиной действует с 25 октября 2015 года, после того, как авиаслужбам обеих стран не удалось заключить соглашение об отмене санкций против авиакомпаний.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость324759
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Ну что с <цензура> спрашивать, одно слово - геи!!!
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