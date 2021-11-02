Незалежная ведет переговоры о новых объемах

Белорусская сторона поставит на Украину 500 МВт электроэнергии в рамках соглашения об оказании аварийной помощи. Соответствующее заявление сделали в Минэнерго республики, указав, что начало поставок будет осуществлено уже 2 ноября.

Как отмечает источник, страна уже начала поставки электричества в украинскую энергосистему с 14:00 по запросу со стороны Киева. Речь идет не о долгосрочном коммерческом соглашении. Завершение поставок ожидается до 21:00 по московскому времени.

По информации украинского издания "Страна.ua", экстренный запрос в адрес Минска вызван дефицитом резерва, который необходим для поддержки частоты. Теплоэлектростанции не успевали в срок набрать мощность по причине нехватки угольных запасов. В настоящее время официальный Киев продолжает переговоры с соседями о поставках на условиях обычного соглашения с объемом в 400 МВт, которых должно хватить одному из предприятий.

В этот же день, указал источник, глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что пока что официальный Киев не заключал с Минском никаких соглашений по электроэнергии, несмотря на возможность такого варианта. 1 ноября был отменен запрет на импорт белорусской электроэнергии.

30 октября появилась информация, что решение политического руководства Незалежной возобновить импорт электрической энергии из Российской Федерации и Белоруссии вызвал протесты среди некоторых политических элит. В комитете Рады по вопросам энергетики и ЖКХ сообщили, что Киев не собирается обращаться за соответствующей помощью к Москве.