Киеву нужно заручиться поддержкой Запада, считает политик

Украинский лидер Владимир Зеленский должен держаться в стороне от любых намеков на переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, заявил бывший министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин.

Политик объяснил, что Кремль будет вести диалог с политическим руководством Украины исключительно с позиции силы, а потому любые контакты для Незалежной неприемлемы.

Климкин добавил, что любая возможная встреча на президентском уровне вызывает лично у него сильные опасения за страну.

"У него сейчас на руках, прошу прощения за такую терминологию, имеется довольно много козырей", – высказался экс-глава внешнеполитического ведомства.

Такие же козыри, полагает экс-министр, в распоряжении российской стороны и в энергетической сфере. Даже если Незалежной удастся в условиях катастрофического дефицита угля продержаться целый зимний сезон, то следующий холодный период страна уже гарантированно не сможет "пропетлять".

"Простая арифметика ", – указал Климкин в эфире ЮТуб-канала "Эспрессо".

Однако, добавил политик, встреча на президентском уровне принесет Киеву положительные результаты лишь в том случае, если действующая администрация будет четко следовать своей позиции, находясь в курсе отсутствия неких "вещей под столом". Немаловажную роль играет и Запад, поддержкой которого политическое руководство страны должно заручиться в вопросах очных встреч двух президентов.

Ранее Климкин заявил, что текущее состояние украинской армии далеко от того, чтобы считать ее фактором сдерживания Российской Федерации.