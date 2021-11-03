Нынешний президент Украины может повторить судьбу Януковича

Дефицит энергоресурсов, нерешенный конфликт в Донбассе, периодические выходки "слуг народа", скандальные кадровые решения – эти и другие проблемы, по мнению экспертов, очень сильно бьют по рейтингу президента Украины Владимира Зеленского. Рейтинг главы государства продолжает падать, а на этом фоне растет вероятность нового политического кризиса. Бывший нардеп Евгений Мураев заявил, что сложившаяся в Незалежной ситуация похожа на преддверие Майдана 2013 года.

Экс-член Верховной Рады отметил, что уже предупредил Зеленского об этом. По словам политика, судьба действующего главы государства может сложиться даже хуже, чем судьба экс-президента Виктора Януковича. Кроме того, он уверен, что лидер Незалежной допускает значительные кадровые ошибки.

Будет ли Зеленский таким же трусом, задался вопросом бывший парламентарий. Он подчеркнул, что у президента Украины "не хватает мозгов", чтобы предугадать итог развивающихся событий. Об этом сообщает телеканал "360".

По мнению Мураева, все может закончиться очень плохо, если Зеленский не начнет меняться. Экс-депутат отметил, что украинцы устали от "тупых решений" президента и просто хотят жить в нормальной стране.

Напомним, ранее экс-секретарь СНБО Александр Турчинов возложил на команду Зеленского ответственность за энергетический кризис на Украине. Политик заявил, что власти страны "загнаны как мальчики" Россией.