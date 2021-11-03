В Германии призвали передать Приднестровье России

В Германии призвали передать Приднестровье России
Фото: Hannah Wagner/dpa/www.globallookpress.com
Территориальный конфликт мешает Молдавии вступить в НАТО и ЕС

На сегодняшний день Приднестровская Молдавская Республика, согласно международному праву, является непризнанной республикой. В то же время официальный Кишинев считает, что на отделившуюся территорию распространяется его суверенитет. Международный конфликт продолжается уже более 30 лет. Политики и эксперты до сих пор не могут решить вопрос о принадлежности земель. К примеру, немецкий политолог Аннели Уте Габани считает, что Молдавия и ПМР должны отделиться друг от друга.

В эфире радио "Свободная Европа*" (в РФ выполняет функции СМИ-иноагента) аналитик призвала передать Приднестровье России. По ее словам, этот регион в значительной степени отличается как нынешней Молдавии, так и от исторической Бессарабии.

"Если русские так хотят себе Приднестровье – ну, что ж, пусть забирают его себе", – заявила политолог.

Аннели Уте Габани подчеркнула, что нынешний территориальный спор создает для Молдавии серьезные проблемы. По мнению эксперта, пока конфликт не будет окончательно решен, республика не сможет стать членом ни Европейского союза, ни Североатлантического альянса, чего уже очень долго добивается. Она отметила, что сегодня Приднестровье стало инструментом для блокировки интеграционных процессов Молдавии.

Отметим, что подавляющее большинство жителей ПМР во время референдума 2006 года подтвердили свое желание стать независимым государством, а в дальнейшем – присоединиться к России. 

* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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