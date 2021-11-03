Песков посоветовал президенту США заняться своими проблемами

Недавно американский лидер Джо Байден позволил себе обвинить нашего президента Владимира Путина в том, что он-де не уделяет должного внимания климатическим проблемам. Президент США был достаточно резок и получил соответствующий ответ от администрации нашего главнокомандующего.



Претензия Байдена заключалась в том, что Путин якобы прохладно отнесся к конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26. По мнению главы США, климатические изменения стали чуть ли не самой главной проблемой всего мира.

Глава США объявил, что в России "действительно горит тундра", а Путин, мол, "зря отмалчивается" по поводу климатической повестки.

На этот выпад ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Высокопоставленный госслужащий напомнил, что у Байдена самого немало проблем в данной сфере. Так, например, в Калифорнии постоянно происходят лесные пожары.

Также пресс-секретарь российского лидера обратил внимание, что возгорания в лесистой местности случаются по всему миру, не стоит делать вид, что это какая-то исключительная проблема нашей страны.

Песков также подчеркнул, что американская сторона клевещет на Владимира Владимировича, заявляя, что он мало делает для решения климатических вопросов. Госслужащий напомнил, что Россия прикладывает большие усилия для стабилизации ситуации в этой сфере.

Любопытно, что недавно сам глава США позорно уснул во время конференции по климату и попал на видео.