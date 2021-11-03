Надо общаться: между Кремлем и Белым домом достигнуто понимание

Надо общаться: между Кремлем и Белым домом достигнуто понимание
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
В Москве допустили, что команда американского лидера скрывает от него часть информации

В Кремле не согласны с претензиями президента США Джо Байдена по поводу усилий против потепления климата. Поставить американского лидера в известность о шагах России в этом направлении президент Владимир Путин сможет лично. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я убежден, что, когда состоится очередное общение у президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, (…) у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату",

– цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее Байден заявил, что Россия и Китай внесли недостаточный вклад в международную повестку по климату, раз лидеры этих стран отказались от личного присутствия на саммитах в Риме и Глазго. В Москве подчеркнули, что не согласны даже с такой постановкой вопроса.

"Климатические действия России не имеют своей целью быть приуроченными к какому-то мероприятию",

– пояснил Песков. Он отметил, что в России уже много сделано для диверсификации энергобаланса и разработаны конкретные планы на будущее, а если Байден об этом не знает, значит, ему не все докладывают его помощники.

В Кремле также отбили нападки Байдена по поводу "горящей тундры". Песков признал, что Россия борется с лесными пожарами, однако с этим бедствием сталкиваются и в американской Калифорнии. 

Источник: Интерфакс
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Шансы на сближение России и Германии после ухода Меркель оценили в США

Американцев тревожит возможная потеря союзника в противостоянии с РФ

Польский эксперт раскрыл план Лукашенко по дестабилизации Европы

Президент Белоруссии решил применить "оружие D"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей