В Москве допустили, что команда американского лидера скрывает от него часть информации

В Кремле не согласны с претензиями президента США Джо Байдена по поводу усилий против потепления климата. Поставить американского лидера в известность о шагах России в этом направлении президент Владимир Путин сможет лично. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я убежден, что, когда состоится очередное общение у президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, (…) у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату",

– цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее Байден заявил, что Россия и Китай внесли недостаточный вклад в международную повестку по климату, раз лидеры этих стран отказались от личного присутствия на саммитах в Риме и Глазго. В Москве подчеркнули, что не согласны даже с такой постановкой вопроса.

"Климатические действия России не имеют своей целью быть приуроченными к какому-то мероприятию",

– пояснил Песков. Он отметил, что в России уже много сделано для диверсификации энергобаланса и разработаны конкретные планы на будущее, а если Байден об этом не знает, значит, ему не все докладывают его помощники.

В Кремле также отбили нападки Байдена по поводу "горящей тундры". Песков признал, что Россия борется с лесными пожарами, однако с этим бедствием сталкиваются и в американской Калифорнии.