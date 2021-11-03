Власти РБ закрывают доступ к независимым СМИ

Белорусские суды признали экстремистскими многие отечественные и иностранные средства массовой информации. Фактически сегодня в стране полноценно работать могут только государственные издания и телеканалы. Под санкции также попало "Еврорадио", которое вещало из Польши, но на белорусском языке. Об этом рассказал медиаэксперт Петр Косциньский.

По мнению аналитика, президент Александр Лукашенко хочет превратить Белоруссию в Северную Корею. К подобному выводу он пришел после изучения местного "зачищенного" информационного поля.

Косциньский подчеркнул, что Лукашенко планирует довести отечественный медиарынок до такой ситуации, чтобы жители Белоруссии не могли получать информацию от независимых источников. Меж тем, по словам эксперта, глава государства не понимает, что подобный сценарий невозможен.

Он отметил, что белорусский режим не сможет заблокировать все альтернативные СМИ, как это делается в КНДР. Аналитик предположил, что Лукашенко просто не понимает, каким образом в современном мире работает информационное поле и Интернет.

Напомним, ранее белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что Александр Лукашенко вопреки собственным обещаниям не собирается проводить конституционный референдум. По его словам, глава государства опасается роста общественной активности.