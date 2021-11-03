Ирак решил спасти Евросоюз от миграционного кризиса

Ирак решил спасти Евросоюз от миграционного кризиса
Фото: Patrick Pleul/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеЛукашенко хочет превратить Белоруссию в КНДР - эксперт
Из Белоруссии начали эвакуировать мигрантов

Европейские страны обвиняют Александра Лукашенко в организации миграционного кризиса. Польские и литовские пограничники неоднократно останавливали на линии соприкосновения ЕС и РБ выходцев из азиатских стран. К решению проблемы подключились власти Ирака, которые собираются эвакуировать своих граждан из Белоруссии.

Руководство ближневосточной республики запустило прямые авиарейсы Минск-Багдад, чтобы нелегалы могли спокойно вернуться на родину. Об этом рассказал официальный представитель польского министерства по координации спецслужб Станислав Жарин. 

"Начались первые эвакуационные рейсы Минск-Багдад для некоторых мигрантов. Многие иракцы хотят вернуться в свою страну из Белоруссии", – отметил чиновник. 

Он также подчеркнул, что у мигрантов возникало много проблем с пересечением границы Польши, а также логистические трудности в Белоруссии. Кроме того, по словам Жарина, на решение нелегалов повлиял холодный климат, к которому они не привыкли.

Напомним, ранее польский эксперт Витольд Репетович заявил, что президент Белоруссии хочет дестабилизировать Европу с помощью мигрантов. По мнению аналитика, Лукашенко решил увеличить потоки нелегалов, чтобы изменить демографическую ситуацию в европейских странах.

Источник: Twitter Станислава Жарина ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость324828
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Пора домой чернявые , к Европе вы отношения не имеете ,
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