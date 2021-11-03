Кулеба обвинил Россию в испорченной репутации Зеленского

Кулеба обвинил Россию в испорченной репутации Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
На международное мероприятие в Шотландии опоздал глава Незалежной – но виновата снова Россия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нашел новый повод выступить против России. По его словам, журналисты из РФ дискредитируют приехавшую на конференцию ООН по климату в Глазго делегацию Украины, рассказывая на весь мир о казусе вокруг президента Владимира Зеленского.

Накануне Зеленский должен был выступать с трибуны перед участниками крупного международного мероприятия, но, когда модератор сессии, спецпредставитель президента США Джон Керри объявил его имя, выяснилось, что Зеленского нет в зале.

Комментируя эту ситуацию, Кулеба постарался оправдать своего президента. По его словам, имел место технический сбой. Дескать, они предупредили организаторов, что Зеленский задерживается на встрече, но они не скорректировали план выступлений. И никто не обратил бы на это внимания, если бы не журналисты российских СМИ.

"Давайте не вестись на все эти российские упреки, на все их провокации и на ту желчь, которую они разбрызгивают в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину",

– призвал Кулеба в своем "Фейсбуке". Он сообщил, что Зеленский очень занят в Глазго, активно встречаясь с мировыми лидерами. В частности, опоздал на свое выступление он из-за того, что общался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Вот только получается, что отправился президент Украины на конференцию ООН по климату, а сам в это время решал другие вопросы, да еще и в ущерб интересам других участников, у которых, без сомнения, график не менее насыщенный.

Ранее глава Белого дома Джо Байден упрекнул президента России Владимира Путина за отсутствие на мероприятии в Глазго, расценив это как недостаточное внимание к экологической повестке. В Кремле претензии отвергли, допустив, что американского лидера плохо информировали. 

Источник: Facebook
Николай ВИКТОРОВ
Гость327920
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"Комментируя эту ситуацию, Кулеба постарался оправдать своего президента. По его словам, имел место технический сбой. Он сообщил, что Зеленский очень занят в Глазго, активно встречаясь с мировыми лидерами." -

Опять кизячно-бутератное очкастое изделие, по кличке кулебяка, выгораживает клоуна?! Какой нax технический сбой?! Зеля активно "работает ртом", чтобы запад дал усросвинарнику "несколько денег"!!! :))) Уверен, что на сей раз, если и выдадут, то сущие "копейки", а то и вообще предложат помощь резиновыми лодками! :)))
Гость325460
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Как можно испортить что то, чего никогда не было.
Марьяночка
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Дрызкопопенко
Кроха Зе поехал опять клянчить. Дайте хоть шо нибудь! Углероду дайте: угля и газу! Кислороду дайте! Ледокол дайте! Дай мильон! Подайте Бандере ради! Я на пианине вам сыграю...
Зато в Украине разом три вакцины придумали. Я в телевизере слушала. На дрожжах. Никто не додумался на дрожжах заквасить, а наши додумались. И стоило всего то меньше мильона евров. Сейчас отправили в дружелюбную Польшу на ихних мышах пробовать. Как попробуют, мы с Европой поделимся, а москалям не дадим.
Дрызкопопенко
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Кроха Зе поехал опять клянчить. Дайте хоть шо нибудь! Углероду дайте: угля и газу! Кислороду дайте! Ледокол дайте! Дай мильон! Подайте Бандере ради! Я на пианине вам сыграю...
Гость327688
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Задача хриплого карлика как раз и быть "никем и ничем" в кресле президента дуркаины, так что все в норме.
Лис
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Вот уж кто прекрасно справляется с дискредитацией Украины, 24 часа в сутки разбрызгивая *свою* желчь, так это сам Кулеба. Такого местечкового, необразованного, но при этом по-базарному крикливого и без фильтра дол...ба ещё нужно поискать. Прекрасное отражение уровня дипломатии и государственных деятелей вообще вна Украине.
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