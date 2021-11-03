"Нож в спину Украины": Киев обвинил немцев в предательстве из-за "Северного потока - 2"

"Нож в спину Украины": Киев обвинил немцев в предательстве из-за "Северного потока - 2"
Фото: Jens Büttner / dpa / www.globallookpress.com
Берлин "геополитически" оставил Незалежную в беде, считает посол

Решение Германии по оказанию поддержки газопроводу "Северный поток – 2", утвержденное Ангелой Меркель в последний день ее работы на посту канцлера, вызвало на Украине шок. Такое заявление сделал посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник, сообщивший, что Киев остался, мягко говоря, недоволен позицией Берлина.

Дипломат указал, что речь идет о суверенном решении федерального правительства, однако Германия не стала проводить никаких консультаций по этому поводу с Украиной. Хотя ФРГ обсуждала вопрос с Польшей и Чехией.

"Из-за этого невежества Федеративная Республика также нарушает свои обязательства по Соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной. Вот почему наш "Нафтогаз" теперь запросил срочное слушание по сертификации Федерального сетевого агентства. Чтобы доказать одно: этот трубопровод чрезвычайно опасен, он противоречит законам ЕС и, следовательно, никогда не должен вводиться в эксплуатацию",  – заявил Мельник.

Посол назвал газопровод "ножом в спину Украины", а также камнем преткновения в доверительных отношениях двух стран. 

"Дело не только в том, что Украина в результате недосчитается до 3 миллиардов евро. Германия обязалась вести переговоры с Москвой о транзите газа через Украину как минимум еще на десятилетний срок после 2024 года. С другой же стороны, у нас остался горький привкус: Берлин геополитически оставил нас в беде, когда речь идет о нашей безопасности. В Москве потирают руки и говорят: вы сблизились с Западом. Никаких перспектив вступления в ЕС, никакого членства в НАТО и невыносимое состояние войны на востоке Украины", – негодует посол.

До этого Мельник заявлял, что повышение политической значимости Европейского союза возможно лишь после принятия Украины в свои ряды.

Источник: Redaktionsnetzwerk Deutschland ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Дрызкопопенко
Пожаловаться Ответить
Ай да Щенявмерла, ай да сильна. Так с ножом в спине и ходит. .. Или всеж пониже спины?
Вячеслав Москва
Пожаловаться Ответить
“…Посол назвал газопровод "ножом в спину Украины", а также камнем преткновения в доверительных отношениях двух стран…” – России и Германии надо ещё что-нить построить, чтобы было пинком под зад этому дурдому под названием ”Украина”.
1
новости партнеров

Bloomberg спрогнозировал срок запуска "Северного потока-2"

Энергетический кризис в Европе может усугубиться

Польский эксперт раскрыл план Лукашенко по дестабилизации Европы

Президент Белоруссии решил применить "оружие D"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей