Берлин "геополитически" оставил Незалежную в беде, считает посол

Решение Германии по оказанию поддержки газопроводу "Северный поток – 2", утвержденное Ангелой Меркель в последний день ее работы на посту канцлера, вызвало на Украине шок. Такое заявление сделал посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник, сообщивший, что Киев остался, мягко говоря, недоволен позицией Берлина.

Дипломат указал, что речь идет о суверенном решении федерального правительства, однако Германия не стала проводить никаких консультаций по этому поводу с Украиной. Хотя ФРГ обсуждала вопрос с Польшей и Чехией.

"Из-за этого невежества Федеративная Республика также нарушает свои обязательства по Соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной. Вот почему наш "Нафтогаз" теперь запросил срочное слушание по сертификации Федерального сетевого агентства. Чтобы доказать одно: этот трубопровод чрезвычайно опасен, он противоречит законам ЕС и, следовательно, никогда не должен вводиться в эксплуатацию", – заявил Мельник.



Посол назвал газопровод "ножом в спину Украины", а также камнем преткновения в доверительных отношениях двух стран.

"Дело не только в том, что Украина в результате недосчитается до 3 миллиардов евро. Германия обязалась вести переговоры с Москвой о транзите газа через Украину как минимум еще на десятилетний срок после 2024 года. С другой же стороны, у нас остался горький привкус: Берлин геополитически оставил нас в беде, когда речь идет о нашей безопасности. В Москве потирают руки и говорят: вы сблизились с Западом. Никаких перспектив вступления в ЕС, никакого членства в НАТО и невыносимое состояние войны на востоке Украины", – негодует посол.

До этого Мельник заявлял, что повышение политической значимости Европейского союза возможно лишь после принятия Украины в свои ряды.