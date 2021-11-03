"Позорище": на Санду набросились в Сети за серенады американцам

"Позорище": на Санду набросились в Сети за серенады американцам
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / www.globallookpress.com
Пользователи не поняли, почему президент благодарит Штаты вместо России за решение газового кризиса

Президент Молдавии Майя Санду выразила благодарность американским коллегам, заявив, что те оказали поддержку Кишиневу во время газового кризиса. Глава государства также заявила, что надеется на усиление энергосектора республики. Однако с ее словами не согласились пользователи Сети.

Напомним, в конце октября местный парламент ввел тридцатидневный режим ЧП из-за энергокризиса. Неделю спустя власти смогли достичь договоренностей с "Газпромом" о продлении соглашения на поставки энергоносителей сроком на пять лет при условиях аудита молдавского долга в 2022 году. До этого Кишинев тщетно искал помощи у соседей. Однако Румыния и Украина дали в долг республике топливо, необходимое для поддержания давления в ГТС. ЕС также выделил 60-миллионный грант, небольшими партиями удалось скупить газ у Польши и Нидерландов.

На своей странице в социальных сетях Санду выразила благодарность США, заявив, что те оказывали поддержку – в частности, отметила усилия американского посольства в республике и Госдепа. Тем не менее, большинство читателей, среди которых оказалось немало англоязычных, не согласились со словами президента Молдавии.

"Что у вас в голове?", "Ах, дорогая. А я-то подумала, что вам помогла Россия, с которой вы заключили контракт", "Чем помогли? Посоветовали покупать газ у Газпрома?", "Вы в порядке? Россия поддержала вас газом, а в ответ вы благодарите США. Позор!", "Вам не стыдно?", "Очень глубоко. Правда, население Молдовы пока еще не научилось обогреваться поддержкой Госдепа", "Позорище", "Они оплатили ваши счета или что? Или вы решили вылизать им ботинки?" – негодуют в комментариях.

Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков назвал причину, по которой "Газпром" мог пойти навстречу Молдавии.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Сергей Нефедов
Пожаловаться Ответить
Ещё одна страна (один президент) стала "афишой каждого дня" для России то-бишь какому-то "утро-ру", рядом с Украиной. Ало Малков заключён торговый контракт (да-да за доллары), это рынок ...а вы как привыкли - "бросил кость" и уже ты правитель-самодержавец, уже это твой подчиненный (?). Пора парень отвыкать от таких психических манер, или прошлый сов.менталитет еще вас (тебя) держит в когтях. А про баотинках кто-кому лижет смотрите на себя ну и на вашу верхушку...какие поддачки вам перепадает ...и как вы лижите и что лижите.
Гость327920
Пожаловаться Ответить
Рот "рабочий" у неё - везде успевает! :)))
Гость327688
Пожаловаться Ответить
Однокибиточница совсем кукушки лишилась, не давать газа без европейских цен и все дела. Пускай у поленьев за 1100 покупает, а за скидками в пиндостан бегает.
ГЧ
Пожаловаться Ответить
Пришла весна, за нею лето - спасибо США за это!!! :))))
Холоп обязан благодарить своего господина даже за свою смерть!
1
новости партнеров

Bloomberg спрогнозировал срок запуска "Северного потока-2"

Энергетический кризис в Европе может усугубиться

Польский эксперт раскрыл план Лукашенко по дестабилизации Европы

Президент Белоруссии решил применить "оружие D"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей