"Западу по барабану": в Киеве оценили реальное отношение ЕС и США к кризису на Украине

"Западу по барабану": в Киеве оценили реальное отношение ЕС и США к кризису на Украине
Фото: depositphotos.com
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Незалежной дают не на развитие, а на прокорм - лишь бы с нее не сваливались штаны

Западные партнеры на словах убеждают украинцев в своей заинтересованности в их судьбе, но на самом деле им "глубоко по барабану" то, что творится в республике. Об этом заявил киевский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "Первый независимый".

Он пояснил, что если бы Евросоюз видел в Украине реального стратегического партнера, он бы уже давно одобрил спецпрограмму сотрудничества и начал поддерживать инвестиционные проекты, например, как в Польше. Но Украине помогают "по капле".

"Максимум помощи, которую мы видим, – это несколько сотен миллионов "на штаны", когда у нас бюджет трещит, и военная помощь, которую нам с гордостью оказывают, дескать "стреляйте и выживайте",

– высказался Ермолаев. По его оценке, вывести Украину из тупика, в котором она оказалась, могут только сами украинские власти.

"Никто за нас это не решит, никакой Байден, никакой Макарон задницу не поднимут", – убежден эксперт. По его мнению, украинские власти должны, наконец, определиться, что они готовы сделать ради урегулировать ситуации на востоке, и начать переговоры с Донбассом. Сами, не дожидаясь посредничества Запада. Видеофрагмент политического ток-шоу приводит "ПолитНавигатор".

Ранее депутат Рады Вадим Новинский высказался за урегулирование с Донбассом в рамках Минских соглашений, чтобы потом не пришлось соглашаться на конфедерацию.

Источник: Сайт ПН
Николай ВИКТОРОВ
крым наш
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Такое ощущение будто не знали что ими задницу подотрут!
Гость327913
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У Украины великая роль!!! Она показывает всему миру, как жить нельзя.
Эдакое квазигосударство иуд. Квинтэссенция зла и <цензура>. Даже смешно иногда, насколько все приторно гадко.
И ладно были бы хохлы страшные и опасные. Так хотя можно было ими детей пугать и молодежь воспитывать.
Но они просто гадкие и убогие. Надувные...
Гость327688
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Еще выражают фантастичну пидтримку. Или это таки в нынешнее время не котируется? Раньше быдланы аж слюнями захлебывались и из штанов выпрыгивали.
Гость324119
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Ну в России тоже много чего говорят, почему Украинцы должны отличаться.
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